Sông Bồ sạt lở, dân ở bất an

Nỗi lo từ những “hàm ếch” sạt lở

Dọc tuyến sông Bồ qua thôn Niêm Phò, nhiều đoạn đường dân sinh liên xã bị sạt lở kéo dài hàng trăm mét, ăn sâu vào lòng đường. Ông Nguyễn Gôn, một người dân địa phương, lo lắng: “Có đoạn đường bị xói lở tới sát mép sông, rất nguy hiểm cho người và phương tiện. Mưa lớn chỉ cần kéo dài thêm vài ngày thì việc đi lại của người dân sẽ vô cùng khó khăn”.

Nỗi lo không chỉ ở giao thông. Với nhiều hộ dân, khoảng cách từ đểm sạt lở đến nhà chỉ còn chưa đầy 50m. Bà Trần Thị Len lo lắng: “Nếu không có kè kiên cố, chỉ cần một đợt lũ lớn nữa thì nguy cơ nhà cửa bị cuốn trôi là điều khó tránh khỏi”.

Thực tế, tình trạng này không phải mới. Những năm trước, nhiều đoạn đê xung yếu, bờ sông ở hạ lưu Bồ đã sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại các thôn Niêm Phò, Phò Nam A, Phước Yên, Tân Xuân Lai… Đầu tháng 9/2025, mưa lớn kéo dài tiếp tục làm phát sinh thêm 2 điểm sạt lở mới. Có đoạn dài tới 120m, lấn sâu vào mặt đường bê tông 1,2m, uy hiếp trực tiếp đời sống của người dân.

Trước tình hình đó, UBND xã Quảng Điền đã huy động máy móc, nhân lực, kết hợp vật liệu sẵn có như bao cát, cọc tre để gia cố tạm thời. Các đoạn sụt lún, đứt gãy được “vá” khẩn trương nhằm đảm bảo giao thông, đồng thời khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, phân luồng và cấm phương tiện tải trọng lớn qua lại.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết: “Các biện pháp trên chỉ là tình thế nhằm giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa bão, giúp người dân yên tâm hơn. Về lâu dài, muốn bền vững thì bắt buộc phải có nguồn vốn lớn để xây dựng hệ thống kè kiên cố”.

Theo tính toán sơ bộ, để xử lý các đoạn xung yếu dọc bờ sông Bồ cần nguồn kinh phí lên đến vài chục tỷ đồng - vượt quá khả năng ngân sách của xã. Do đó, xã Quảng Điền đã có tờ trình gửi UBND TP. Huế và các sở, ngành liên quan để đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Yêu cầu cấp thiết

Theo các chuyên gia thủy lợi, sạt lở bờ sông Bồ không chỉ do mưa lũ lớn, mà còn bởi đặc điểm địa chất yếu, dòng chảy thay đổi và tác động của khai thác cát sỏi. Nếu chỉ gia cố tạm thời thì nguy cơ tái diễn là rất lớn, vì vậy, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bền vững. Trong đó, giải pháp căn cơ nhất là xây dựng hệ thống kè kiên cố ở các đoạn xung yếu, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình. Các công trình kè bê tông, đá hộc cần được thiết kế đảm bảo chịu lực lâu dài, đi kèm với trồng cây xanh, tạo mái dốc thoải để giảm dòng chảy xói mòn.

Bên cạnh đó, cũng cần sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền các cấp, ngành chức năng và người dân. UBND TP. Huế cùng các sở, ngành chuyên môn cần nhanh chóng thẩm định, bố trí nguồn vốn, triển khai dự án kè sông. Đây không chỉ là vấn đề hạ tầng mà còn là sự an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Về phía địa phương, ngoài việc tiếp tục triển khai biện pháp tạm thời, cần tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái ven sông, không lấn chiếm lòng sông, bờ sông; giám sát tình trạng sạt lở, khai thác cát trái phép, kịp thời phản ánh đến chính quyền để có biện pháp xử lý.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và sự hỗ trợ kịp thời các cấp, mong rằng những “điểm nóng” sạt lở sẽ sớm được xử lý triệt để. Đó không chỉ là việc dựng kè, gia cố bờ sông, mà quan trọng hơn là kiến tạo một môi trường sống an toàn, ổn định.