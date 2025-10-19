Cùng nhau an toàn trên không gian mạng

Chiến dịch “Không một mình - cùng nhau an toàn trực tuyến” giúp các em sinh viên nâng cao khả năng nhận diện, ứng phó với các chiêu trò của tội phạm mạng. Ảnh: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Giữa tháng 10 vừa qua, hàng trăm sinh viên có mặt tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế để tham gia chuỗi các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống “bắt cóc online”.

Thông qua một số tiết mục tiểu phẩm tuyên truyền và hội thảo phổ biến kiến thức, sinh viên Lê Hữu Đạt chia sẻ: “Gần đây nổi lên các vụ bắt cóc online nhắm đến đối tượng là sinh viên khiến chúng em rất hoang mang. Những kiến thức được các anh công an tuyên truyền tại hoạt động lần này giúp chúng em hiểu rõ hơn về phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng; từ đó, có thể chủ động bảo vệ bản thân”.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chiến dịch “Không một mình - cùng nhau an toàn trực tuyến” do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học và một số đơn vị liên quan tổ chức. Chiến dịch được khởi động với chương trình hội thảo cùng cuộc thi vấn đáp nhằm giúp sinh viên chủ động tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện, ứng phó với các chiêu trò của tội phạm mạng như lừa đảo, “bắt cóc online”...

Thông tin từ Công an TP. Huế, tình trạng dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, buôn người qua không gian mạng nhắm vào lứa tuổi học sinh, sinh viên (gọi chung là “bắt cóc online”) vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhóm công dân thuộc độ tuổi này thường chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro trực tuyến và các phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm “bắt cóc online”; từ đó, dễ bị các đối tượng này thao túng tâm lý, tự cô lập, không chia sẻ, không báo kịp thời với gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng khi bị đối tượng tội phạm liên lạc, tác động...

Gần đây, sinh viên Nguyễn Văn H. (tạm trú tại phường Phú Xuân) trở thành nạn nhân của một vụ “bắt cóc online” khi nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ, tự xưng là công an thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của em bị lộ lọt và bị các đối tượng xấu sử dụng để rửa tiền và mua bán ma túy.

Đối tượng lừa đảo yêu cầu H. video call để làm việc, cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền “chứng minh vô tội”. Bị lừa, H. đã chuyển tổng cộng 470 triệu đồng. Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu H. thuê nhà nghỉ riêng, cởi quần áo để “kiểm tra hình xăm”, rồi dùng ảnh tống tiền gia đình 400 triệu đồng. Vụ việc chỉ dừng lại khi Công an phường Phú Xuân nhanh chóng xác định vị trí, giải cứu H. và thụ lý vụ việc từ tin báo của gia đình H.

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải huy động sức mạnh cộng đồng, sức mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên, phụ huynh, thầy cô và toàn xã hội; đồng thời chung tay giúp đỡ, bảo vệ thanh, thiếu niên trước các mối đe dọa trực tuyến.

Công an TP. Huế cũng phát đi khuyến cáo đến đông đảo người dân. Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng không gian mạng để dựng nên những kịch bản giả mạo đầy kịch tính, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nạn nhân và gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác, ghi nhớ nguyên tắc “4 không, 2 phải” gồm: Không sợ hãi trước các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng; không tin vào các thông báo trúng thưởng, chuyển tiền hoặc yêu cầu xác minh tài khoản; không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không nhấp vào đường link, phần mềm, ứng dụng lạ do người không quen gửi và phải chủ động bảo mật thông tin cá nhân, thông tin gia đình; phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện.