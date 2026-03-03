Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Giáo viên Trường tiểu học An Lương Đông tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong thiết kế chương trình dạy học

Thống nhất ý Đảng, lòng dân

Một buổi sáng ở thôn 7, xã Phú Lộc, sau cuộc hội ý với cấp ủy, ông Trần Văn Tân, Bí thư Chi bộ thôn cùng các đồng chí trong chi ủy đi kiểm tra tuyến đường hoa mới trồng, rồi ghé thăm các hộ dân trong thôn. Những cuộc trao đổi chỉ chừng 15 - 20 phút, nhưng đủ để người đứng đầu chi bộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào ở địa phương.

Chỉ tay về tuyến đường cờ hoa dài 450m trên đường 19/5, ông Tân chia sẻ: “Nhờ gần dân, tuyên truyền vận động, được bà con đồng tình ủng hộ nên tuyến đường cờ hoa này được hoàn thành hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Phong trào Chủ nhật xanh và nhiều hoạt động an sinh xã hội ở thôn 7 đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân”.

Thôn 7 hiện có 388 hộ với 1.910 nhân khẩu, chi bộ có 28 đảng viên. Xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mỗi kế hoạch đều được chi bộ đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng trước khi triển khai. Khi đã thống nhất, từng đảng viên gương mẫu thực hiện, coi việc chung như việc nhà. “Chi bộ đưa ra việc gì, các đảng viên đều xắn tay làm, không nề hà”, bà Phan Thị Dần, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 7 kể.

Tại thôn Hòa Mậu, người dân không chỉ góp công, góp của làm tuyến đường hoa kiểu mẫu, mà còn tích cực hưởng ứng các phong trào do chi bộ và thôn phát động. Ông Cái Quốc Anh, Bí thư Chi bộ thôn Hòa Mậu cho biết, 15 camera an ninh mới được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư bằng nguồn đóng góp của người dân; 1.500m đường điện chiếu sáng ở xóm Mè cũng do người dân góp tiền lắp đặt và tự chi trả tiền điện. Nhờ sự đồng thuận cao, thôn Hòa Mậu đang giữ vững danh hiệu “thôn trắng về ma túy”.

Tại các địa phương phía nam thành phố, trong đó có các xã Vinh Lộc, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, điều làm chúng tôi ấn tượng là những cách làm linh hoạt, gần dân, sát dân của mỗi chi, đảng bộ đã tạo ra hiệu quả thực sự. Ở xã Lộc An, dù Chi bộ thôn Lương Quý Phú chỉ có 11 đảng viên, trong khi thôn có tới 405 hộ với 1.668 nhân khẩu, nhưng mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nghị quyết của cấp trên đều được cụ thể hóa bằng cách làm phù hợp, huy động được sức dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Bí thư Chi bộ thôn Lương Quý Phú cho biết, đến cuối năm 2025, thôn đã xóa hoàn toàn hộ nghèo; đồng thời vận động xã hội hóa xây dựng tuyến đường điện nội thôn dài 7km với kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc An, toàn xã hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng với 851 đảng viên. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cao hơn, đòi hỏi tổ chức cơ sở đảng phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, bám sát thực tiễn cơ sở. Đảng ủy xã xác định rõ: Xây dựng Đảng vững mạnh phải bắt đầu từ từng chi bộ, từng đảng viên.

Từ nghị quyết của đảng bộ cấp trên, các chi bộ đã cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân. Nhiều chi bộ linh hoạt sử dụng các nhóm zalo cộng đồng, an ninh trật tự để kịp thời nắm tình hình, trao đổi thông tin, tạo sự gắn kết giữa Đảng với dân.

Bên cạnh lực lượng đảng viên trẻ, các chi bộ phát huy tốt vai trò của những đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng. Đảng viên Võ Đại Loan (thôn Lương Quý Phú) cho biết, sau khi nghỉ hưu, ông tích cực tham gia công tác hội người cao tuổi, vận động chăm lo cho các đối tượng khó khăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế với bà con. “Với tôi, còn sức là còn cống hiến”, ông Loan nói.

Ở xã Phú Lộc, Chi bộ thôn 7 chú trọng đổi mới sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các buổi họp không chỉ dừng lại ở việc phổ biến nghị quyết mà tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể của thôn xóm, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tại các chi bộ trường học, việc nâng cao chất lượng dạy và học được đặt ra như một nội dung trọng tâm trong sinh hoạt Đảng. Ông Trần Hiền, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lương Đông (xã Lộc An) cho biết, đời sống nông thôn còn khó khăn khiến nhiều phụ huynh bận rộn mưu sinh, phần lớn việc học tập, sinh hoạt của học sinh được “giao khoán” cho nhà trường. Vì vậy, mỗi cán bộ, giáo viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy mà còn đóng vai trò như người cha, người mẹ thứ hai của học sinh. Thông qua sinh hoạt chi bộ và sự phối hợp của các đoàn thể, nhà trường đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Đức Hoàn cho biết, Đảng ủy thường xuyên hướng về cơ sở, gặp gỡ, làm việc với các chi bộ để nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân; từ đó đề ra giải pháp phù hợp, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ...