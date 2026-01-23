Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Trong giai đoạn phát triển mới đặt ra công tác đào tạo cán bộ phải “vừa hồng, vừa chuyên”

Yêu cầu mới

Nhìn lại chặng đường hơn 35 năm xây dựng và phát triển, việc Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ, sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng bộ. Đánh giá tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Nghị quyết Đại hội XVII cũng thẳng thắn chỉ rõ: công tác tổ chức, cán bộ vẫn còn những mặt chưa ngang tầm nhiệm vụ; năng lực thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo kịp yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ giỏi, chuyên gia đầu ngành trong một số lĩnh vực mũi nhọn còn thiếu. Đây là những “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng cán bộ. Đặc biệt, phải lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ, khắc phục triệt để tình trạng nể nang, hình thức”.

Theo đồng chí Phan Xuân Toàn, Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, trong đó phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng; năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng với môi trường quản trị hiện đại là điều kiện quyết định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới theo hướng gắn với vị trí việc làm, với các chương trình trọng điểm của thành phố như phát triển đô thị di sản, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

Nghị quyết Đại hội XVII cũng xác định rõ nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiêu biểu, nhất là người đứng đầu, có đủ “tâm - tầm - trí - dũng”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Giải pháp đột phá

Trong quá trình triển khai Nghị quyết về công tác cán bộ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Thành phố Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao, yêu cầu ngày càng khắt khe. Muốn thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVII, yếu tố quyết định trước hết và xuyên suốt chính là con người, là đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị”.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tổ chức xây dựng Đảng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Công tác cán bộ phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, khả năng làm việc trong môi trường số và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, tận tụy, thực sự là “công bộc của Nhân dân”.

Một trong những nhóm giải pháp đột phá được Nghị quyết Đại hội XVII xác định là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố Huế sẽ ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút, đãi ngộ và sử dụng hiệu quả chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ giỏi trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, y tế chuyên sâu, bảo tồn di sản, văn hóa - nghệ thuật đặc thù. Đồng thời, chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số từ thực tiễn cơ sở; tạo môi trường rèn luyện, cống hiến để hình thành đội ngũ kế cận có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Huế trực thuộc Trung ương gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.