Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt tại Đại hội

Cùng tham dự phiên bế mạc có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế thường trú tại Việt Nam và các vị Đại sứ, Đại biện của các nước không thường trú tại Việt Nam.

Khẳng định niềm tin, quyết tâm hành động vì tương lai đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 - 23/1 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đại hội có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất tuyệt đối, với 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức (100%), bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cũng đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí.

Toàn cảnh phiên bế mạc

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội; khẳng định đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân, và cam kết nỗ lực hết mình phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của mỗi Ủy viên Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm và uy tín trong Nhân dân; kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử, ghi nhận những đóng góp quan trọng trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII; mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp chung của Đảng và đất nước.

Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn Đại hội, các đại biểu, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã dành sự quan tâm, ủng hộ đối với Đại hội; đồng thời khẳng định quyết tâm đoàn kết, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Khơi thông động lực phát triển

Tại phiên bế mạc, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trên nền tảng đánh giá khách quan, khoa học thực tiễn phát triển đất nước, dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV xác lập tầm nhìn và mục tiêu phát triển xuyên suốt: Kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc; không ngừng cải thiện, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; củng cố tự chủ chiến lược, tự cường và tự tin dân tộc để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Đại hội đề ra hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu cho giai đoạn 2026-2030 với yêu cầu cao, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Cụ thể, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, với tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28% GDP; kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Song song với tăng trưởng kinh tế, Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh phát triển con người và tiến bộ, công bằng xã hội. Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới, thể hiện định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực.

Dự thảo Nghị quyết cũng đặt ra các chỉ tiêu quan trọng về môi trường và phát triển bền vững: Duy trì tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42-43%; nâng cao tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải tại các lưu vực sông đạt 65-70%; giảm phát thải khí nhà kính 8-9%, qua đó thể hiện rõ cam kết phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ tương lai.

Về định hướng phát triển, Đại hội xác định 12 định hướng lớn cho giai đoạn 2026-2030, trong đó nổi bật là yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; thúc đẩy các đột phá chiến lược; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được xác định là những trụ cột quan trọng, gắn với quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc

Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; coi văn hóa và con người vừa là nền tảng tinh thần, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển. Đồng thời, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, tập trung vào xây dựng đồng bộ thể chế phát triển; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác cán bộ theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, Đại hội nhấn mạnh 3 đột phá chiến lược: Đột phá về thể chế phát triển; đột phá về chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Đây là những đột phá then chốt nhằm khơi thông, giải phóng và phát huy mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Tự chủ chiến lược, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ mới là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, Đại hội xác định yêu cầu biến ý chí chính trị thành hành động cụ thể, biến các quyết sách thành kết quả rõ ràng trong thực tiễn; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã thảo luận dân chủ, trí tuệ và thống nhất thông qua những chủ trương, quyết sách lớn, các phương hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược nhằm xây dựng và phát triển nhanh, bền vững đất nước, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới. Đại hội xác định rõ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa và con người là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đặc biệt, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là động lực trung tâm, quyết định tốc độ và chất lượng phát triển trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thứ Tô Lâm nhấn mạnh sâu sắc hai yêu cầu xuyên suốt là “kiên định” và “đổi mới”. Kiên định thể hiện bản lĩnh chính trị của Đảng, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học lớn của công cuộc đổi mới; là cam kết giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, lấy ấm no và hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm của mọi đường lối, chính sách.

Đổi mới được khẳng định là yêu cầu mang tính thời đại và điều kiện tiên quyết để đất nước bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững. Không đổi mới, cải cách thì không thể phát triển. Vì vậy, Đại hội yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức tổ chức thực hiện, nhằm đưa đường lối của Đảng nhanh chóng trở thành kết quả cụ thể, đo đếm được trong đời sống kinh tế - xã hội.

TP. Huế có hai Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đại hội khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo và phù hợp với quy luật khách quan. Trên cơ sở đó, Đại hội quán triệt yêu cầu tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết theo hướng hành động, hiệu quả thực chất, kiên quyết khắc phục tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu”.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tinh thần hành động phải được cụ thể hóa bằng các giải pháp rõ ràng, khả thi và triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên - trước hết là người đứng đầu - phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” sang “tổ chức triển khai hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” sang “kết quả rõ ràng”; gắn chỉ đạo, điều hành với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm cá nhân.

Đại hội yêu cầu các tổ chức Đảng các cấp khẩn trương quán triệt, học tập, thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung văn kiện Đại hội; huy động mọi nguồn lực, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, càng phải hành động khẩn trương, quyết liệt, làm đến nơi đến chốn, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển và niềm tin của Nhân dân.

Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ giữ vững đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm nêu gương, giữ gìn liêm chính, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.