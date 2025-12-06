Nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Cán bộ phường Phong Phú tham gia tập huấn về chuyển đổi số trong xử lý công việc

Học để làm tốt hơn

Tại phường Phong Phú, không khí học tập nghiêm túc và bài bản. Các báo cáo viên của Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố, Cổng thông tin điện tử và VNPT Huế hướng dẫn từng bước, mô phỏng từng tình huống xử lý hồ sơ thật. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Dũng cho rằng: “Cán bộ không làm chủ công nghệ thì không thể làm chủ tiến độ và chất lượng công việc”.

Anh Lê Phi Hưng, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Phú chia sẻ, những ngày vận hành mô hình mới, khối lượng công việc lớn, thấy số lượng văn bản tiếp nhận nhiều là áp lực; trong đó, lo lắng nhất là giải quyết thủ tục không kịp, trễ hẹn với người dân. Từ khi nắm phần mềm điều hành tác nghiệp, mọi thứ rõ ràng, việc nào của mình, việc nào đang chờ, ai chịu trách nhiệm; làm nhanh hơn, mà cũng tự tin hơn.

Ở xã Nam Đông, tư duy “học để vượt lên” được mở rộng hơn cả phạm vi công vụ. Mới đây, xã tổ chức tập huấn ứng dụng AI, ChatGPT, NotebookLM, những công cụ mới mà trước đây ít ai nghĩ cán bộ cơ sở sẽ sử dụng. Nay, AI hỗ trợ soạn thảo văn bản, phân tích báo cáo, tổng hợp số liệu… và làm tăng năng suất công việc một cách rõ rệt.

Không chỉ học cho mình, Nam Đông còn phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, với mục tiêu mỗi người dân biết sử dụng công nghệ số, cũng như một số kỹ năng căn bản. Cán bộ không chỉ làm, mà còn là người “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn từng người dân mở VNeID, thao tác dịch vụ công, thanh toán không tiền mặt…

Ở xã Vinh Lộc, lớp tập huấn AI cuối tháng 11/2025 vừa qua tạo không khí làm việc đầy năng lượng. Lãnh đạo xã yêu cầu cán bộ phải “hiểu đúng - làm đúng - ứng dụng đúng” để AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không phải gánh nặng công nghệ. Chỉ sau thời gian ngắn sử dụng đã cho thấy hiệu quả, những kỹ năng mới như soạn thảo nhanh, xây dựng báo cáo, phân tích dữ liệu… đã giúp cán bộ tiết kiệm hàng giờ đồng hồ mỗi tuần.

Đề cao tính chủ động tự học

Khi bộ máy được tinh gọn, khối lượng công việc ở cơ sở tăng nhiều hơn, cán bộ không chỉ trông chờ “người hướng dẫn”, những khóa tập huấn, mà đòi hỏi sự chủ động, tự bồi dưỡng để giỏi hơn, nhanh hơn, chính xác hơn.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Nam Đông chia sẻ câu chuyện thực tế ở địa phương rằng, thời gian qua, nhiều cán bộ địa chính, tài chính, công nghệ thông tin đã tự mình tìm đến những nơi làm tốt hơn để học hỏi. Không ai ép, nhưng mỗi lần đi học hỏi là một lần thấy khác. Khi cán bộ học được quy trình đúng, có cách làm hay thì về xã làm nhanh hơn, không còn lúng túng như trước.

“Một điều mà lãnh đạo xã đánh giá rất cao đối với các cán bộ là kỹ năng có thể được đào tạo, nhưng tinh thần tự học chỉ có thể đến từ ý thức của mỗi người. Đó là tinh thần được các cán bộ ở địa phương thể hiện thời gian qua”, ông Nguyễn Văn Hóa thông tin.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Mạnh cho biết, Sở đang tiến hành thống kê, rà soát trình độ của toàn thể cán bộ cấp xã, phường hiện nay. Từ việc rà soát, Sở sẽ chủ động tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch nâng chuẩn, nâng cao chất lượng đáp ứng công việc của các cán bộ. Đây là bước chủ động nhằm bảo đảm yêu cầu đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn trong bối cảnh bộ máy tinh gọn, nhiệm vụ nhiều và công nghệ thay đổi nhanh.

Từ thực tiễn ở các địa phương có thể thấy một điểm chung, đó là yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ vào giải quyết, điều hành công việc. Chuyển đổi số chỉ thành công khi cán bộ thay đổi. Cán bộ phải là người đi trước, hiểu trước, làm trước. Cán bộ không giỏi công nghệ thì rất khó yêu cầu người dân dùng dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ không nắm quy trình số hóa sẽ làm ngắt quãng dòng công việc.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, trong bối cảnh công việc ngày càng lớn, yêu cầu cao hơn về tính hiệu quả và thời gian thực thi, thì đội ngũ cán bộ của thành phố phải chuyển từ tư duy “làm đúng” sang “làm tốt”, từ “đủ trách nhiệm” sang “dám chịu trách nhiệm”. Năng lực số, khả năng phối hợp liên thông và bản lĩnh chính trị là ba yếu tố then chốt để đội ngũ cán bộ dẫn dắt cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Vì vậy, tinh thần tự học, tự rèn, tự nâng cao năng lực chính là “điểm tựa mềm”, nhưng cũng là yếu tố quyết định hiệu quả của chính quyền cơ sở.