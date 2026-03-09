Cậu học trò nhỏ với nhiều giải thưởng cờ vua

Anh Hào tham gia giải cờ chớp thế giới, được tổ chức tại Albania, năm 2024

Huy chương Vàng (HCV) cá nhân, cờ nhanh U6 tại Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); HCV cá nhân, Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia tổ chức tại Lâm Đồng (trước đây); 4 HCV cá nhân, tại Giải cờ vua khu vực miền Trung và Tây Nguyên; HCV cá nhân, tại Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia được tổ chức tại Cần Thơ; HCV cá nhân, cờ siêu chớp tại Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia được tổ chức tại Hải Phòng... là những “trái ngọt” mà Phan Đặng Anh Hào gặt hái được tại các giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia và giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia từ năm 2022 - 2025.

Khoảng thời gian này, Hào còn đoạt rất nhiều huy chương bạc, huy chương đồng cờ vua cấp quốc gia. Đặc biệt, cậu học trò này còn vinh dự được tuyển chọn vào đội tuyển Việt Nam, tham gia Giải đấu Đông Nam Á được tổ chức tại Thái Lan năm 2023 (xếp hạng 12 cá nhân); giải cờ chớp thế giới, được tổ chức tại Albania năm 2024 (xếp hạng 15 cá nhân).

Song song với những giải thưởng cao môn cờ vua, Anh Hào luôn nỗ lực, đạt thành tích tốt trong quá trình học tập, rèn luyện. Năm học 2022 - 2023, Hào đoạt giải Nhì Đấu trường Toán học Vioedu cấp trường; giải Bạc Vioedu cấp tỉnh. Năm học 2023 - 2024, Hào tiếp tục đoạt Huy chương Đồng Vioedu cấp tỉnh; giải Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh và giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp thành phố.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, mẹ của Anh Hào chia sẻ: Khi Hào mới hơn 3 tuổi, vợ chồng chị đã định hướng cho con tiếp cận với cờ vua - môn thể thao trí tuệ nhằm rèn luyện tư duy, tính kiên nhẫn. “Cháu thường chia 2 phe để chơi. Thấy con có năng khiếu và yêu thích bộ môn này, vợ chồng tôi thu xếp thời gian để cùng chơi với con, đồng thời cho con tham gia Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (trước đây) và các câu lạc bộ cờ vua để học tập, rèn luyện, phát triển đam mê”, chị Hạnh kể.

Dưới sự dẫn dắt, đào tạo của những người thầy tận tâm, gồm huấn luyện viên Nguyễn Phú, Trưởng bộ môn cờ vua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Huế, cùng huấn luyện viên Võ Hoài Thương, người trực tiếp theo sát, hướng dẫn, Anh Hào ngày càng có những bước tiến đáng ghi nhận. Ông Nguyễn Phú chia sẻ, Anh Hào có tố chất, khả năng nhạy bén, có năng khiếu tính toán nhanh, đoạt được nhiều giải thưởng cao cấp quốc gia về cá nhân và đóng góp không nhỏ trong thành tích chung của toàn đội. Tuổi còn nhỏ, nhưng Hào đã tham gia 2 giải quốc tế, dù chưa đạt thành tích như mong đợi nhưng mỗi giải đấu đều giúp em có thêm trải nghiệm. Sau mỗi giải, chúng tôi đều phân tích, rút kinh nghiệm để em tiến bộ hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang, giáo viên chủ nhiệm của Anh Hào cho hay, Anh Hào có tư duy logic, khả năng tập trung, ghi nhớ tốt; học giỏi đều các môn học, đặc biệt là toán, tiếng Anh, tiếng Việt. Trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi vừa rồi của nhà trường (khối 4 chỉ thi cấp trường) tổ chức, Hào đoạt giải A môn toán, giải B môn tiếng Anh.

“Là lớp trưởng, Hào rất gương mẫu trong học tập và các hoạt động của trường, lớp; thân thiện, hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ bạn, được bạn bè yêu quý, tin tưởng, là tấm gương, tạo động lực để các bạn cùng cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn” - cô Trang chia sẻ.