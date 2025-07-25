Do cấp sai đối tượng

Cửa cổng nhà lán tại lô A18 Khu quy hoạch đường Tùng Thiện Vương luôn khóa kín.

Sau gần 20 năm được giao đất và cấp GCNQSDĐ, gia đình vợ chồng bà Mơ cho rằng, việc thu hồi ảnh hưởng đến nơi thờ tự các liệt sĩ của gia đình. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở các kết luận thanh tra đã ban hành từ nhiều năm trước, xác định việc giao lô đất này không đúng đối tượng.

Vì sao lô đất bị thu hồi?

Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi mới gặp được vợ chồng ông Hồ Văn Danh - bà Bùi Thị Mơ. Do tuổi cao, sức khỏe yếu và lãng tai, ông Danh không thể trao đổi cụ thể. Bà Mơ thay mặt chồng trình bày quá trình sử dụng lô đất A18.

Theo bà Mơ, lô đất A18 là lô đất thuộc Khu quy hoạch hai bên đường Tùng Thiện Vương, diện tích 82m², là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Nguồn gốc lô đất do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Trước đó, từ năm 1981, vợ chồng ông Danh - bà Mơ sinh sống tại địa chỉ số 4B đường Điện Biên Phủ (nằm trong khu tập thể Nhà khách UBND tỉnh cũ (2 Lê Lợi). Đến năm 2006, khu tập thể này bị giải tỏa. Sau đó, vợ chồng bà mua lô đất tái định cư A18 thuộc Khu quy hoạch hai bên đường Tùng Thiện Vương với số tiền 106 triệu đồng.

Có đất, vợ chồng bà dựng một căn nhà lán, mái lợp tôn để sinh sống. Do căn nhà lán nằm dựa vào hai ngôi nhà hai tầng của các hộ liền kề nên điều kiện sinh hoạt không thuận lợi. “Sau 15 năm, từ năm 2006 đến 2020, vì lo ngại mưa bão, lũ lụt nên vợ chồng tôi dự định chuyển nhượng lô đất để tìm một thửa đất khác ở khu vực vùng ven làm nhà. Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục pháp lý, chúng tôi không thể sang nhượng được lô đất A18”, bà Mơ cho biết.

Để làm rõ nguồn gốc và quá trình giao đất, ngày 11/5/2026, Thanh tra TP. Huế làm việc với UBND phường Vỹ Dạ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và các quy định pháp luật liên quan, Thanh tra TP. Huế xác định việc cơ quan chức năng và đơn vị liên quan của TP. Huế (cũ) giao lô đất A18 cho vợ chồng ông Hồ Văn Danh - bà Bùi Thị Mơ là không đúng đối tượng.

Theo kết quả thanh tra, trước thời điểm được giao lô đất A18, vợ chồng ông Danh - bà Mơ đã từng được Nhà nước giao một lô đất khác tại lô D15, Khu nhà ở Thủy Trường, phường Trường An cũ (nay là phường Thuận Hóa), diện tích 200m², theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28/2/1995 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ).

Đáng chú ý, nội dung này không phải mới được phát hiện. Trước đó, Kết luận thanh tra số 483/KL-TTr ngày 18/12/2006 và Kết luận thanh tra số 1189/KL-TTr ngày 25/12/2013 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cũng đã chỉ rõ những sai phạm liên quan đến việc giao đất cho vợ chồng ông Danh - bà Mơ.

Thanh tra TP. Huế cho rằng, việc giao đất không đúng đối tượng đã được xác định qua các kết luận thanh tra trước đây. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đó chưa xử lý dứt điểm mà vẫn tiếp tục hoàn tất thủ tục cấp GCNQSDĐ đối với lô A18 cho vợ chồng ông Danh - bà Mơ. Điều này khiến sai phạm kéo dài nhiều năm và phát sinh thêm khó khăn trong quá trình xử lý.

Khắc phục việc giao đất không đúng đối tượng

Sau buổi làm việc ngày 11/5/2026, Thanh tra TP. Huế và UBND phường Vỹ Dạ thống nhất kiến nghị UBND TP. Huế chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra đã ban hành. Trong đó, có nội dung thu hồi quyết định giao đất tái định cư không đúng quy định và thu hồi GCNQSDĐ đã cấp đối với lô A18.

Trên cơ sở tham mưu, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ khẩn trương thực hiện các kết luận thanh tra, báo cáo kết quả trước ngày 15/6/2026.

Ngày 16/6/2026, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ Võ Thị Anh Thư ký ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc thu hồi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho vợ chồng ông Hồ Văn Danh - bà Bùi Thị Mơ tại lô A18.

Cùng với việc ban hành quyết định thu hồi, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường thu hồi bản gốc GCNQSDĐ lô A18. Đồng thời, chuyển thông tin đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Thuận Hóa để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định cũng yêu cầu vợ chồng ông Danh - bà Mơ giao nộp bản gốc GCNQSDĐ lô A18 cho UBND phường trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận quyết định. Tuy nhiên, đến nay, vợ chồng ông Danh - bà Mơ vẫn chưa giao nộp giấy chứng nhận theo yêu cầu.

Qua thực tế tìm hiểu, lô đất A18 hiện không có người sinh sống thường xuyên. Khu vực trước căn nhà lán khá ngổn ngang, cổng và cửa đóng kín, nhiều vị trí mái tôn đã hư hỏng.

Hiện vợ chồng bà Mơ sinh sống tại căn nhà ở địa chỉ 16/80 Đào Tấn, phường Thuận Hóa, gần nhà người con trai. Theo bà Mơ, gia đình vẫn duy trì việc thờ cúng các liệt sĩ tại cả hai nơi, gồm căn nhà đang ở và căn nhà lán tại lô A18 Khu quy hoạch đường Tùng Thiện Vương.

Qua tìm hiểu, căn nhà hiện vợ chồng bà Mơ đang sinh sống được xây dựng trên lô D15, Khu nhà ở Thủy Trường, phường Trường An cũ, nay thuộc phường Thuận Hóa. Đây cũng chính là lô đất rộng 200m² mà Nhà nước đã giao cho vợ chồng ông Danh - bà Mơ theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28/2/1995 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ).

Như vậy, qua diễn biến vụ việc có thể thấy, việc thu hồi GCNQSDĐ đối với lô A18 được cơ quan chức năng thực hiện trên cơ sở các kết luận thanh tra đã được ban hành từ nhiều năm trước, nhằm khắc phục việc giao đất không đúng đối tượng.

Vụ việc cũng cho thấy, hệ quả của việc một sai phạm được phát hiện, nhưng chậm được xử lý dứt điểm, khiến vụ việc phát sinh thêm những vấn đề liên quan đến quyền lợi và sinh hoạt của người dân.

Do đó, bên cạnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và các kết luận thanh tra, quá trình giải quyết cần được thực hiện thận trọng, đúng trình tự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, hạn chế phát sinh những hệ lụy không đáng có.

Bà Võ Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ cho biết, nếu vợ chồng ông Hồ Văn Danh - bà Bùi Thị Mơ không chấp hành quyết định thu hồi GCNQSDĐ đối với lô A18, địa phương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.