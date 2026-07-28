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NGHỊ QUYẾT VÀ HÀNH ĐỘNG-PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Hiện đại hóa nền hành chính số của Đảng

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng đã tạo chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị, từng bước hiện đại hóa nền hành chính của Đảng

Từ nghị quyết đến hành độngGiữ bờ sông Bồ, yên lòng dânMời đón đọc Huế ngày nay số 492, phát hành ngày 6/8

Đảng viên trên địa bàn phường Dương Nội, thành phố Hà Nội thực hiện triển khai việc đổi thẻ đảng viên điện tử. (Ảnh minh họa: DIỆU THƯƠNG) 

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng đã tạo chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị, từng bước hiện đại hóa nền hành chính của Đảng; hình thành nền tảng số phục vụ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Những bước chuyển quan trọng trên các trụ cột về thể chế, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số dùng chung, dữ liệu, an toàn thông tin và nguồn lực, góp phần xây dựng môi trường làm việc số thống nhất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Việc triển khai Quy định số 338-QĐ/TW ngày 9/7/2025 của Ban Bí thư thêm một bước cụ thể hóa thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tập trung rà soát, chuẩn hóa và đẩy mạnh số hóa các quy trình nghiệp vụ.

Từ 156 quy trình ban đầu đã được tinh gọn còn 120 quy trình; đến hết tháng 6/2026 đã số hóa 52 quy trình và đưa vào vận hành trên môi trường điện tử. Cùng với đó, 16/26 hệ thống thông tin được đưa vào khai thác, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, quản lý văn bản, theo dõi thực hiện nghị quyết và các hệ thống báo cáo, phân tích phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo. 

Trong đó, hệ thống điều hành tác nghiệp là một trong những nền tảng trọng điểm của chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, góp phần hiện đại hóa phương thức điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử. Được triển khai từ 1/7/2025, hệ thống được sử dụng tại các ban đảng Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 34 tỉnh ủy, thành ủy; 3.321 xã, phường, đặc khu. Đến nay, hệ thống quản lý hơn 206 nghìn tài khoản, duy trì hơn 120 nghìn lượt truy cập thường xuyên, xử lý hơn 7,3 triệu văn bản đi và hơn 10,5 triệu văn bản đến.

Để chuyển đổi phương thức quản lý từ hồ sơ giấy sang môi trường số, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, xây dựng triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, gồm: chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, thu nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Cơ sở dữ liệu đảng viên và Sổ tay đảng viên điện tử được mở rộng, phát huy hiệu quả; đã cập nhật thông tin của hơn 5,2 triệu đảng viên. Hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử quản lý hơn 5,2 triệu tài khoản, trong đó hơn 3,8 triệu đảng viên thường xuyên sử dụng. Đã có hơn 900 nghìn cuộc sinh hoạt chi bộ được đăng ký; gần 46 nghìn tài liệu, văn bản được cung cấp và tiếp nhận hơn 630 nghìn ý kiến đóng góp của đảng viên. 

Lần đầu tiên 4 thủ tục hành chính của Đảng được triển khai trên môi trường điện tử. Giai đoạn 1 hoàn thành tại 16 đảng bộ cơ quan Trung ương và 8 tỉnh ủy, thành ủy. Hệ thống đã tiếp nhận hơn 4,4 triệu hồ sơ thủ tục thu, nộp đảng phí (khoảng 265 tỷ đồng, đạt 86% số đảng viên thuộc diện). Các thủ tục còn lại tiếp nhận hơn 14.500 hồ sơ, trong đó hơn 10.000 hồ sơ lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác, góp phần giảm đáng kể thời gian đi lại, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức đảng, đảng viên.

Tại hội nghị về tập huấn toàn quốc về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử diễn ra mới đây, đồng chí Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không đơn thuần là chuyển một tờ khai giấy thành tệp điện tử hay đưa biểu mẫu lên mạng, mà bắt đầu từ việc rà soát, chuẩn hóa và tái cấu trúc quy trình. Sự thành công của chuyển đổi số phải được đo bằng số thủ tục được đơn giản hóa, số giấy tờ được cắt giảm, thời gian xử lý được rút ngắn, mức độ hài lòng của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên cùng khả năng xác định rõ trách nhiệm khi hồ sơ bị chậm trễ hoặc xử lý chưa đúng quy định.

https://nhandan.vn/hien-dai-hoa-nen-hanh-chinh-so-cua-dang-post980021.html

Theo nhandan.vn
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