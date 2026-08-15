50 năm giữ vững an ninh, cảm hóa người lầm lỗi

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Trại giam Bình Điền nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10). Về phía TP. Huế, có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Dịp này, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành của Trại giam Bình Điền. Là đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn TP. Huế, qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thi hành án hình sự.

Từ gần 100 phạm nhân trong những ngày đầu thành lập, đến năm 2002, Trại giam Bình Điền được nâng từ loại III lên loại II, với quy mô giam giữ 3.000 phạm nhân. Hiện nay, đơn vị đang quản lý khoảng 4.000 phạm nhân trong bối cảnh số lượng, tính chất tội phạm ngày càng phức tạp.

Cùng với thực hiện nghiêm công tác quản lý, Trại giam Bình Điền chú trọng giáo dục, cải tạo, cảm hóa phạm nhân, giúp những người từng lầm lỡ nhận thức sai phạm, tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội. Qua đó, góp phần thể hiện tính nghiêm minh và tinh thần nhân đạo trong chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trại giam Bình Điền tiếp tục xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.