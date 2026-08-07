  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 07/08/2026 14:47

Thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững hướng đến Net Zero 2050

HNN.VN - Ngày 7/8, tại xã A Lưới 2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế phối hợp với UBND xã A Lưới 2 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Thúc đẩy phát triển Lâm nghiệp bền vững hướng đến Net Zero 2050".

Hướng đến thành phố phát triển xanh và bền vữngThúc đẩy xây dựng mô hình du lịch xanh tuần hoànNỗ lực phục hồi rừng bản địa

 Đoàn đại biểu tham quan mô hình phát triển lâm nghiệp tại xã A Lưới 2 trong khuôn khổ chương trình hội thảo

Thành phố Huế hiện có 205.458 ha rừng tự nhiên, 77.496 ha rừng trồng có trữ lượng và 23.393 ha diện tích mới trồng chưa thành rừng, tỷ lệ che phủ đạt 57,15%. Thành phố có diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 14.000 ha, hơn 146.000 ha rừng được quản lý theo phương án quản lý rừng bền vững và khoảng 15.000 ha rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Huế đồng thời có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á - với tiềm năng carbon xanh rất lớn.

Bên cạnh những tiềm năng và kết quả đạt được, định hướng lâm nghiệp bền vững hướng đến Net Zero 2050 tại thành phố Huế đang đối mặt một số thách thức. Đó là địa hình phức tạp, diện tích rừng lớn và nguồn lực hạn chế, sinh kế người dân còn khó khăn, tác động của biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số chưa đồng bộ, thiếu cơ sở dữ liệu và nguồn lực tài chính dài hạn cho phát triển bền vững... 

 TS. Hồ Đắc Thái Hoàng chia sẻ "Rừng trong kiến trúc Net Zero: Từ độ che phủ đến tài sản carbon có tính toàn vẹn".

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tham luận các nội dung: Kinh nghiệm và giải pháp từ thực tiễn ở A Lưới 2 và trên toàn thành phố Huế nhằm thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050; từ độ che phủ rừng đến tài sản carbon trong kiến trúc Net Zero; giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy giảm phát thải hướng đến Net Zero 2050; từ rừng đến tài chính...

Hội thảo cũng tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm: Giải pháp nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và chuyển hóa rừng trồng sang gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng bền vững; cơ chế để tích hợp giải pháp dựa vào tự nhiên, vào quy hoạch sử dụng đất, lâm nghiệp và quản lý tài nguyên nước; phương pháp, cách tiếp cận để lượng hóa, theo dõi và tiếp cận thị trường carbon một cách khoa học, minh bạch; giải pháp gắn bảo tồn với sinh kế bền vững, bảo đảm cộng đồng địa phương thực sự là chủ thể trung tâm; giải pháp thiết lập cơ chế điều phối liên ngành, chia sẻ dữ liệu và huy động nguồn lực dài hạn...

Hoài Ngọc
 Từ khóa:
Liên hiệp hộilâm nghiệp bền vữngnet zeroHội thảobiến đổi khí hậu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong y tế số và trí tuệ nhân tạo

Ngày 7/8, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) phối hợp với Hệ thống Y tế Yonsei Wonju, Gangwon Technopark, Bệnh viện Đại học Quốc gia Kangwon cùng nhiều chuyên gia về công nghệ y tế Hàn Quốc tổ chức Hội thảo “Y tế số - Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc”. Chương trình nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến và mở rộng kết nối trong nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong y tế số và trí tuệ nhân tạo
Kết nối cung - cầu công nghệ

Chiều 29/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo kết nối cung - cầu công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Kết nối cung - cầu công nghệ
Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7

Ngày 20/7, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7 (ICEM 2026) với chủ đề "Từ nền tảng cơ bản đến thách thức trong phẫu thuật", quy tụ hơn 200 chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất của chuyên ngành nhãn khoa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân.

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Nếu 5 năm qua là giai đoạn xây dựng "hồ chứa dữ liệu", thì 5 năm tới sẽ là thời kỳ hình thành "nhà máy điện dữ liệu", nơi dữ liệu không chỉ được lưu trữ mà còn được khai thác để tạo ra những giá trị mới. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu các cơ quan quản lý phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy khai thác và phát huy giá trị dữ liệu, qua đó vừa đưa di sản đến gần hơn với công chúng, vừa mở ra các cơ hội phát triển kinh tế từ di sản.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhìn từ kinh nghiệm quốc tế
Gần 300 học giả tham dự Hội thảo quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Theo kế hoạch, ngày 18/7, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”.

Gần 300 học giả tham dự Hội thảo quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top