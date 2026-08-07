Thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững hướng đến Net Zero 2050

Đoàn đại biểu tham quan mô hình phát triển lâm nghiệp tại xã A Lưới 2 trong khuôn khổ chương trình hội thảo

Thành phố Huế hiện có 205.458 ha rừng tự nhiên, 77.496 ha rừng trồng có trữ lượng và 23.393 ha diện tích mới trồng chưa thành rừng, tỷ lệ che phủ đạt 57,15%. Thành phố có diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 14.000 ha, hơn 146.000 ha rừng được quản lý theo phương án quản lý rừng bền vững và khoảng 15.000 ha rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Huế đồng thời có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á - với tiềm năng carbon xanh rất lớn.

Bên cạnh những tiềm năng và kết quả đạt được, định hướng lâm nghiệp bền vững hướng đến Net Zero 2050 tại thành phố Huế đang đối mặt một số thách thức. Đó là địa hình phức tạp, diện tích rừng lớn và nguồn lực hạn chế, sinh kế người dân còn khó khăn, tác động của biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số chưa đồng bộ, thiếu cơ sở dữ liệu và nguồn lực tài chính dài hạn cho phát triển bền vững...

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng chia sẻ "Rừng trong kiến trúc Net Zero: Từ độ che phủ đến tài sản carbon có tính toàn vẹn".

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tham luận các nội dung: Kinh nghiệm và giải pháp từ thực tiễn ở A Lưới 2 và trên toàn thành phố Huế nhằm thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050; từ độ che phủ rừng đến tài sản carbon trong kiến trúc Net Zero; giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy giảm phát thải hướng đến Net Zero 2050; từ rừng đến tài chính...

Hội thảo cũng tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm: Giải pháp nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và chuyển hóa rừng trồng sang gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng bền vững; cơ chế để tích hợp giải pháp dựa vào tự nhiên, vào quy hoạch sử dụng đất, lâm nghiệp và quản lý tài nguyên nước; phương pháp, cách tiếp cận để lượng hóa, theo dõi và tiếp cận thị trường carbon một cách khoa học, minh bạch; giải pháp gắn bảo tồn với sinh kế bền vững, bảo đảm cộng đồng địa phương thực sự là chủ thể trung tâm; giải pháp thiết lập cơ chế điều phối liên ngành, chia sẻ dữ liệu và huy động nguồn lực dài hạn...