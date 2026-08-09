Gần 500 vận động viên tranh tài tại giải Nghĩa Dũng Karate-Do A Lưới 2 mở rộng

Giải thu hút 36 đoàn tranh tài.

Diễn ra trong 3 ngày, giải là dịp để các võ sinh giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Đây cũng là sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT nói chung, Karate nói riêng.

"Ngay ở lần đầu tổ chức, giải đã thu hút gần 500 VĐV tham gia, cho thấy sức lan tỏa của phong trào Nghĩa Dũng Karate-Do tại A Lưới cũng như trên địa bàn thành phố. Điều này cũng sẽ giúp tăng tính kết nối giữa các CLB, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng cho phong trào Karatetrên đất Cố đô", đại diện Ban tổ chức cho hay.