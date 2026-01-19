Cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Pa-nô tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Hữu Phúc

Trên trục đường Quốc lộ 1, các trục đường chính tại khu trung tâm xã, trụ sở cơ quan và các trường học ở xã Phú Lộc, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang trọng; pa-nô, khẩu hiệu ngắn gọn, súc tích, thể hiện niềm tin vững chắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng và hướng tới thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau giờ chào cờ đầu tuần (thứ Hai, ngày 19/1), cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, mặt trận đã cùng có mặt ở Hội trường Đảng ủy xã Phú Lộc để theo dõi các thông tin hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghe Ban Thường vụ Đảng ủy xã quán triệt những nội dung quan trọng cần tiếp tục thực hiện trong và sau Đại hội.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang theo dõi các thông tin hướng về Đại hội trong sáng 19/1. Ảnh: Hữu Phúc

Xã Phú Lộc hiện có 21 thôn. Ông Lê Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xã triển khai thường xuyên, đồng bộ, lan tỏa đến từng thôn, xóm và người dân. Khắp các thôn, xóm, Nhân dân phấn khởi treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước mỗi ngôi nhà, dọc theo các tuyến đường, tạo nên không khí rực rỡ, trang trọng. Sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc không chỉ làm đẹp thêm diện mạo nông thôn mà còn thể hiện rõ niềm tin, kỳ vọng và tinh thần đoàn kết của Nhân dân hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Chăm sóc tuyến đường hoa - công trình xã Phú Lộc hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Hữu Phúc

Tại các khu dân cư, Nhân dân tích cực giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Ngay trước thềm Đại hội diễn ra (ngày 18/1), với niềm tin hướng đến Đại hội, UBND xã Phú Lộc đã huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các thôn 5, 6, 7 đồng loạt ra quân trồng hoa hồng trên tuyến đường 19/5; xem đây là một công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón năm mới Bính Ngọ.

Ông Đinh Thanh Bình, Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Phú Lộc cho biết: “Mỗi đảng viên, mỗi người dân ở chi bộ và thôn chúng tôi có một niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi thường xuyên đọc báo, xem truyền hình, theo dõi các tin tức liên quan đến Đại hội và tin rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ”.

Người dân thay cờ mới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Hữu Phúc

Tại xã Lộc An, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên trụ sở, treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã từ ngày 14/1.

Những lá cờ cũ được thay mới; đường làng, cổng chào, hội trường thôn cũng được trang trí, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trước và trong thời gian Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong ngày 19/1, xã miền núi Bình Điền bừng sáng trong sắc đỏ rực rỡ của cờ, hoa. Không khí trang trọng, rộn ràng lan tỏa từ trung tâm xã đến từng thôn, xóm cùng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cán bộ, nhân dân xã Bình Điền chung tay xây dựng công trình "Vườn hoa, công viên" - công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trên các tuyến đường, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và khu dân cư, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội được treo trang trọng, đồng bộ. Lồng ghép với phong trào “Chủ nhật xanh”, các cổng thôn, xóm và trước cổng các hộ gia đình… đều gọn gàng, sạch đẹp và rực rỡ cờ, hoa cùng thông điệp về niềm tin, khát vọng và tinh thần đoàn kết.

Trước đó, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện lắp đặt tuyến đường điện LED; xây dựng vườn hoa, công viên, linh vật chào mừng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các phong trào thi đua, “Chủ nhật xanh”, các hoạt động văn hóa, thể thao, tình nguyện… Chuỗi hoạt động trên không chỉ tạo nên không khí phấn khởi, trang trọng mà còn khẳng định quyết tâm, tinh thần đoàn kết và niềm tin vững chắc của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bình Điền về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với công tác tuyên truyền trực quan, xã Bình Điền còn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, cổng thông tin điện tử nhằm kịp thời chuyển tải các nội dung trọng tâm về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, định hướng dư luận, lan tỏa thông tin chính thống về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn cũng như củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã.

Trong không khí sôi động, trang trọng, sáng 19/1, đảng viên trẻ Nguyễn Ngọc Huy Hoàng (Chi bộ cơ quan Đảng - Đảng ủy xã Bình Điền) chia sẻ: “Tôi tin rằng, với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của Đảng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, từ sự lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy Huế và cấp ủy, chính quyền địa phương, những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng sẽ tiếp tục là kim chỉ nam để địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng và phát triển Bình Điền theo hướng đô thị sinh thái, mang bản sắc cảnh quan đặc trưng của thành phố Huế theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I”.

Tại vùng miền núi A Lưới, những ngày qua đang triển khai đồng bộ, sâu rộng các hoạt động, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân treo cờ trên các trục đường chính của xã A Lưới 2. Ảnh: Việt Cường

Ở những địa bàn còn khó khăn như các xã vùng A Lưới, niềm tin Đại hội Đảng hiện hữu trong từng nếp nhà mới dựng cho hộ nghèo, con đường bê tông hóa nối thôn bản vừa khánh thành và những dự án hạ tầng vùng trung tâm vừa mới xây dựng xong. Ghi nhận một trong những điểm nhấn về phát triển hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư tại xã A Lưới 2 là Dự án Hệ thống đường giao thông bao gồm: Đường nội thị từ đường Hồ Chí Minh đi cầu Hồng Quảng giai đoạn 2; đường nội thị Kim Đồng; đường nội thị A Sáp và đường Hồ Huấn Nghiệp vừa mới triển khai hoàn thành. Trên những tuyến đường vừa mới xây dựng xong, người dân đã tổng vệ sinh, tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, ở khắp tuyến đường, trụ sở cơ quan, khu dân cư trên địa bàn xã A Lưới 2 được trang hoàng rực rỡ cờ hoa cùng pano, khẩu hiệu, thể hiện sự mong đợi và kỳ vọng của đồng bào nơi đây về một kỳ đại hội thành công. Cụ thể, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xã A Lưới 2 tổ chức phát động cao điểm hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh gắn với Ngày xây dựng nông thôn mới tháng 1/2026 trên địa bàn xã.

Các tổ chức, đoàn thể tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, cơ quan trụ sở. Ảnh: Việt Cường

Tại khu vực thôn 4, thôn 5 và thôn 6, xã A Lưới 2, các tổ chức, đoàn thể đã tổ chức trồng dặm, bón phân, chăm sóc cây hoa giấy tại các tuyến đường chính như A Vầu, Kon Khoai, Trường Sơn, Kim Đồng…, bảo đảm cây sinh trưởng tốt, tạo cảnh quan nông thôn khang trang, sạch đẹp. Buổi ra quân tập trung thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư, thôn bản; đồng thời tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đồng bộ, đúng quy định, góp phần tạo diện mạo nông thôn xanh - sạch - đẹp, trang nghiêm, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Lưới 2 chia sẻ, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã A Lưới 2, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, chính quyền cũng mong muốn, mỗi người một hành động, mỗi thôn bản một phần việc, cùng góp sức xây dựng xã A Lưới 2 xanh - sạch - sáng - văn minh, ngày càng khang trang, đáng sống, chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng nông thôn mới bền vững...