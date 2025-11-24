Đa dạng mô hình sinh kế giúp đỡ hộ nghèo

Chương trình hỗ trợ sản xuất, nhất là hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn xã Bình Điền được thực hiện hiệu quả

Vận động nhiều nguồn lực

Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và được hỗ trợ sinh kế từ chương trình giảm nghèo của xã, anh Nguyễn Văn Xê ở xã Bình Điền là một trong những hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã miền núi này có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Hiện anh đã có được một căn nhà kiên cố, 1 cặp bò giống để làm sinh kế, giúp anh tự tin hơn để cố gắng lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. “Vừa được nhận 2 con bò để phát triển kinh tế gia đình, vừa được các ban, ngành ở xã tiến hành sửa chữa nhà ở với kinh phí hơn 20 triệu đồng, tôi vô cùng phấn khởi. Trước khi nhận bò giống sinh sản, tôi còn được tập huấn quy trình nuôi, chăm sóc, ủ rơm làm thức ăn để bò phát triển tốt. Đến nay, gia đình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn” - anh Nguyễn Văn Xê cho biết.

Xác định rõ những thuận lợi và khó khăn khi triển khai công tác giảm nghèo, những năm gần đây, các địa phương như Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình cũ (nay là xã Bình Điền) đã áp dụng mô hình giảm nghèo theo địa chỉ. Mỗi ban, ngành, đoàn thể được giao phụ trách một số hộ nghèo cụ thể, trên cơ sở đó có phương án huy động các nguồn lực hỗ trợ những mặt còn thiếu hụt để đảm bảo tiêu chí thoát nghèo cho người dân. Theo đó, chương trình hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Bình Điền được thực hiện với nhiều hình thức, song nhiều nhất vẫn là hỗ trợ bò sinh sản.

Chị Lê Thị Hiết, đồng bào dân tộc Pa Hy ở xã Bình Điền cho biết: Xã cấp cho tôi 2 con bò để tạo sinh kế rất phù hợp với điều kiện lao động của gia đình. Hiện nay, gia đình tôi tiếp tục được đưa vào danh sách hỗ trợ phát triển trồng trọt, tạo thêm nguồn thu nhập nhằm thoát nghèo bền vững...

Các xã, phường trên địa bàn thành phố đều xây dựng phương án giúp các hộ nghèo thoát nghèo; xác định nguyên nhân nghèo và nhu cầu hỗ trợ cho từng hộ nghèo, trong đó chủ yếu là hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, mô hình sinh kế, vay vốn, hỗ trợ đất sản xuất…

Một số địa phương xuất hiện cách làm sáng tạo, nổi bật trong công tác giảm nghèo, tiêu biểu như phường Hương Trà xây dựng phương án hỗ trợ gà con, thức ăn, xây dựng chuồng trại cho hộ nghèo để chăn nuôi tăng thu nhập; huy động nguồn kinh phí hỗ trợ 30% mua bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo. Phường Kim Trà với mô hình hỗ trợ nuôi gà lai đá cho hàng chục hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng; thực hiện chương trình văn nghệ, bán vé số lấy kinh phí hỗ trợ hộ nghèo…

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà Mai Văn Xuân, cấp ủy đã chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực phổ biến cho bà con nắm rõ chính sách hỗ trợ để chọn đối tượng hưởng lợi theo địa chỉ giảm nghèo. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thực hiện công tác giảm nghèo, tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết giúp nhau trong phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát huy hiệu quả các mô hình sinh kế được hỗ trợ nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm gần 1%

Giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu xuyên suốt mà các đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn thành phố quyết tâm thực hiện. Các địa phương, ngành hữu quan đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững.

Thực tế cho thấy, trong thực hiện công tác giảm nghèo, mỗi địa phương đã lồng ghép các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các dự án của chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời, tạo cơ chế chính sách để Nhân dân và Nhà nước cùng đầu tư, hướng đến cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tập trung ưu tiên đầu tư cho các xã khó khăn; các địa phương ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng tập trung, không dàn trải.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh cho rằng, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, chính sách giảm nghèo, tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm nghèo thường xuyên, đồng bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Với quyết tâm cao và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, bình quân giai đoạn 2022 - 2025, thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 0,95%/năm, vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo do Chính phủ và Thành ủy giao 0,7 - 0,75%/năm. Đồng thời, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Theo kế hoạch của UBND thành phố, đơn vị tiếp tục xây dựng, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2%...”, ông Lê Văn Anh cho hay.