Nói là làm, làm ngay, làm đến cùng

Giải quyết thủ tục hành chính tại phường Thuận An

Không chậm nhịp hành động

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống; nói đi đôi với làm, quyết tâm phải gắn với kết quả. Đó không chỉ là lời hiệu triệu, mà là mệnh lệnh hành động của nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ của kỳ vọng cao hơn, áp lực lớn hơn và đòi hỏi thực chất hơn.

Tinh thần ấy trước hết đòi hỏi thay đổi trong phương thức lãnh đạo và điều hành. Không chờ đợi, không đùn đẩy, không né tránh. Việc gì đã rõ thì làm ngay; việc gì còn vướng thì tập trung tháo gỡ; việc gì thuộc trách nhiệm của mình thì chủ động giải quyết. Nghị quyết không thể dừng ở khâu quán triệt, mà phải bắt đầu bằng những việc cụ thể, có thời hạn và có người chịu trách nhiệm.

Tại Huế, yêu cầu “không để không khí Tết ảnh hưởng đến công việc” được cụ thể hóa bằng việc khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, tinh thần làm ngay phải thể hiện từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, không để độ trễ hành chính làm giảm nhịp phát triển.

Sáng ngày làm việc đầu tiên sau tết Nguyên đán Bính Ngọ, phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy kín chỗ. Không phải buổi gặp mặt đầu năm, mà Ban Thường vụ họp nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết; đồng thời cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đó không chỉ là việc sự vụ thường ngày, mà là quyết sách định hình không gian phát triển lâu dài. Khi những vấn đề chiến lược được đặt lên bàn làm việc ngay từ đầu năm, đó chính là thông điệp rõ ràng nhất về kỷ luật hành động.

Ở cơ sở, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Ông Đặng Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy phường Hương An cho biết: “Sau hội nghị quán triệt, chúng tôi rà soát toàn bộ chương trình công tác năm. Nội dung nào chưa sát tinh thần hội nghị thì điều chỉnh; việc gì có thể đẩy nhanh thì rút ngắn tiến độ. Không còn khoảng cách giữa nghị quyết và thực tiễn”.

Tại nhiều địa phương, ngay sau Tết, lãnh đạo cơ sở xuống đồng kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nông dân; đồng thời tổ chức họp rà soát tiến độ, phân công nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. Không khí bắt tay vào việc lan tỏa từ thành phố đến từng phường, xã.

Chuyển từ “học tập nghị quyết” sang “hành động theo nghị quyết” là bước chuyển căn bản. Nhưng hành động chỉ thực sự có ý nghĩa khi được duy trì bằng kỷ luật, bằng nhịp độ đều đặn và bằng trách nhiệm cá nhân rõ ràng.

Đến cùng bằng kết quả

“Làm ngay” là yêu cầu về tốc độ. Nhưng “làm đến cùng” là yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm. Không chấp nhận kết quả nửa vời. Không bằng lòng với những bản tổng kết đẹp mà thực tiễn chưa thay đổi.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An, mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hạn là một minh chứng cụ thể cho tinh thần ấy. Anh Trần Ngọc Phúc, cán bộ Trung tâm chia sẻ: “Chúng tôi được quán triệt, mỗi người dân hài lòng không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà là góp phần thực hiện nghị quyết. Nghị quyết hiện diện trong từng thao tác nghiệp vụ, từng chữ ký đúng quy trình”.

Từ phía người dân, chị Nguyễn Thùy My, phường Thuận Hóa bày tỏ mong muốn thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn hơn, được hướng dẫn rõ ràng, không phải đi lại nhiều lần. Những mong muốn bình dị ấy lại là thước đo xác thực nhất cho tinh thần “nói là làm”. Bởi suy cho cùng, nghị quyết thành công hay không phải được cảm nhận trong đời sống thường ngày.

TS. Nguyễn Thế Phúc, Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho rằng, mỗi mục tiêu cần có lộ trình cụ thể; mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm; mỗi cam kết phải được kiểm tra, giám sát bằng kết quả thực chất. Thành công không đo bằng số cuộc họp triển khai, mà bằng chuyển biến của kinh tế - xã hội và mức độ hài lòng của người dân.

“Làm đến cùng” vì thế còn gắn với kỷ luật, kỷ cương. Làm nhanh nhưng không nóng vội; quyết liệt nhưng không chủ quan; đổi mới nhưng đúng định hướng và đúng pháp luật. Cùng với khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm mọi quyết sách đều minh bạch, vì dân và do dân giám sát.

Nhiệm kỳ mới mở ra trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen. Yêu cầu phát triển cao hơn, cạnh tranh gay gắt hơn, kỳ vọng của Nhân dân cũng lớn hơn. Điều đó buộc mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, mỗi cán bộ phải tự đặt câu hỏi: Đã hành động đủ nhanh chưa; đã làm đủ quyết liệt chưa; đã theo đến cùng trách nhiệm của mình chưa.

“Nói là làm, làm ngay, làm đến cùng” - đó phải là cam kết được kiểm chứng bằng từng công trình hoàn thành đúng tiến độ, từng thủ tục được rút ngắn thời gian, từng quyết sách mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.