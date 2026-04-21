Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

HNN.VN - Ngày 23/4, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư”.

 Đồng chí Lê Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng trình bày tham luận tại hội thảo 

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các ban, sở, ngành; đại diện các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; các nhà khoa học; cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên của nhà trường.

TS. Trần Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ là hoạt động cốt lõi, giữ vai trò nền tảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 50-CT/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo đã nhận được 25 tham luận, tập trung vào ba nhóm nội dung chính: cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ; vai trò của bí thư, đảng viên và đặc thù sinh hoạt tại các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở.

Các tham luận đã phân tích sâu những kết quả đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế như: một số cấp ủy, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt còn hình thức; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; chất lượng sinh hoạt chưa gắn chặt với đánh giá tổ chức đảng và đảng viên.

Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp thiết thực như xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng sát thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử; phát huy vai trò nêu gương của bí thư và đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thành phố Huế trong thời gian tới. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Thái Bình
Nền tảng hỗ trợ hành trình đổi mới sáng tạo

Ra mắt vào đầu năm 2026, nền tảng hỗ trợ Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Huế tại địa chỉ dmst.hue.gov.vn đang trở thành kênh kết nối, điều phối và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: Sớm đưa tài sản bảo đảm ra bán đấu giá

Việc sớm đưa tài sản bảo đảm ra bán đấu giá được xác định là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự. Ngành thi hành án (THA) thành phố đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, góp phần bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, tổ chức và người dân.

