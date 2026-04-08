Nhấn mạnh vai trò báo chí, văn hóa và khoa học - công nghệ trong giai đoạn mới

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các địa phương. Tại điểm cầu Thành ủy Huế, hội nghị thu hút sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật, trí thức.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được nghe giới thiệu 4 chuyên đề trọng tâm, tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Mở đầu là chuyên đề về “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIV”, nhấn mạnh sự phát triển về tư duy lý luận và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới. Văn kiện thể hiện rõ yêu cầu phát triển nhanh gắn với bền vững, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực then chốt; đồng thời xác định rõ các trụ cột phát triển, trong đó văn hóa, con người và khoa học - công nghệ giữ vai trò trung tâm.

Chuyên đề về khoa học và công nghệ làm nổi bật bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy tiếp nhận sang làm chủ và sáng tạo công nghệ. Văn kiện Đại hội XIV khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển mới, có ý nghĩa quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó là yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng với thực tiễn sản xuất, quản trị, qua đó tạo xung lực mới cho tăng trưởng.

Đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo chí được xác định là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, giữ vai trò định hướng dư luận xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường tính chuyên nghiệp, nhân văn là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, cần chú trọng giữ vững kỷ cương thông tin, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo.

Ở lĩnh vực văn hóa, con người, nội dung được trình bày đã tiếp tục khẳng định vị trí nền tảng, trụ cột và nguồn lực nội sinh của văn hóa trong phát triển đất nước. Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh đặt con người ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển; đồng thời làm rõ hơn hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Cách tiếp cận toàn diện, chú trọng hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển, giữa đời sống thực và không gian số được xác định là hướng đi quan trọng, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV phải được triển khai nghiêm túc, bài bản, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức cần phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa tinh thần Nghị quyết, góp phần đưa các quan điểm, định hướng lớn của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Việc tham gia hội nghị được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ làm công tác tư tưởng, báo chí, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIV phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.