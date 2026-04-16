Bàn giải pháp phát triển văn hóa, thí điểm luật sư công

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế tham gia thảo luận tại tổ 4 cùng các đoàn Khánh Hòa, Lào Cai. Phiên thảo luận do UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung điều hành, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Đề xuất phân cấp mạnh và chọn Huế thí điểm chính sách văn hóa

Góp ý về dự thảo nghị quyết phát triển văn hóa, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung cho rằng, từ thực tiễn triển khai các cơ chế đặc thù tại Huế vẫn còn vướng mắc, do đó cần hoàn thiện chính sách theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương.

Đại biểu Nguyễn Đình Trung đề xuất giao quyền cho cấp tỉnh phê duyệt các đề án khai thác kinh tế di sản, quyết định tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu dịch vụ di tích, cũng như chủ động trong khai thác mặt bằng, dịch vụ tại khu di sản.

Về cơ chế ưu đãi, đại biểu kiến nghị cần chính sách hấp dẫn hơn đối với đầu tư văn hóa, nhất là mô hình PPP, do đặc thù lĩnh vực này có thời gian thu hồi vốn dài.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Đình Trung đề xuất chọn Huế làm địa phương thí điểm các chính sách phát triển văn hóa, đặc biệt là mô hình đô thị di sản, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Liên quan đến nguồn lực, đại biểu Nguyễn Đình Trung cho rằng cần cơ chế để lại nguồn thu từ tham quan di tích cho địa phương tái đầu tư, thay vì phân chia như hiện nay.

Theo đại biểu Nguyễn Đình Trung, cơ chế này đã phát huy hiệu quả tại Huế với nguồn thu khoảng 400 tỉ đồng/năm và nên được thí điểm trên phạm vi cả nước trong 5 năm.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đánh giá dự thảo đã bao quát khá đầy đủ các chính sách nhằm huy động nguồn lực cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tiến Nam lưu ý cần thống nhất thời gian thí điểm giữa các chính sách. Theo đó, nhiều nội dung quan trọng được thiết kế thí điểm 5 năm, nhưng riêng cơ chế quỹ phát triển lại kéo dài tới 10 năm. Đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở của sự khác biệt này để bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế nhấn mạnh nghị quyết phát triển văn hóa là cần thiết, nhưng phải đi kèm cơ chế bảo đảm nguồn lực và minh bạch trong thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế nhấn mạnh tầm quan trọng của nghị quyết phát triển văn hóa. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị có cơ chế giám sát chặt chẽ quy định chi tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa, tránh tình trạng hình thức. Đồng thời, cần rà soát tổng thể các chính sách chi tiêu để bảo đảm cân đối ngân sách.

Về công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng cần quy định rõ tiêu chí để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, tránh lợi dụng chính sách. Việc đánh giá nên dựa trên mức độ sáng tạo, chất lượng sản phẩm và tác động xã hội.

Đối với quảng bá văn hóa ra nước ngoài, cần gắn với các chỉ số cụ thể như mức độ nhận diện, lượng khách du lịch hay doanh thu, tránh dàn trải, thiếu hiệu quả.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu mở, đồng thời có cơ chế giám sát trong hợp tác công tư để bảo đảm an toàn, bản quyền.

Liên quan Quỹ văn hóa, nghệ thuật, đại biểu kiến nghị thiết lập cơ chế giám sát độc lập, đánh giá hiệu quả đầu tư để tránh lãng phí.

Đề xuất kéo dài thời gian thí điểm luật sư công

Góp ý về dự thảo nghị quyết thí điểm chế định luật sư công, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP. Huế bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết, cũng như phạm vi điều chỉnh và thời điểm thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tham gia thảo luận dự thảo nghị quyết thí điểm chế định luật sư công. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng đề nghị làm rõ một số nội dung.

Về tiêu chuẩn luật sư công, dự thảo yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn luật sư theo Luật Luật sư, đồng nghĩa với việc phải qua 2 năm đào tạo và tập sự. Trong khi đó, thời gian thí điểm dự kiến cũng chỉ 2 năm. Theo ông Hùng, nên xem xét miễn thời gian tập sự đối với luật sư công, bởi đối tượng này là cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Về phạm vi công việc, đại biểu cho rằng dự thảo mới dừng ở tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp, nhưng chưa nhấn mạnh vai trò phòng ngừa tranh chấp quốc tế. Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng đề nghị bổ sung chức năng này để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đặc biệt, với tính chất các vụ tranh chấp, nhất là tranh chấp quốc tế thường kéo dài, đại biểu cho rằng thời gian thí điểm 2 năm là chưa đủ. Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng đề xuất kéo dài lên tối thiểu 3 năm, tốt nhất từ 3 - 5 năm để có cơ sở đánh giá toàn diện.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP. Huế bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết thí điểm chế định luật sư công. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế cũng đề nghị kéo dài thời gian thí điểm đến hết năm 2028, nhằm bảo đảm đủ thời gian đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực và tổ chức triển khai.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Tiến Nam đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước; đồng thời xây dựng cơ chế chính sách cho luật sư công gắn với vị trí việc làm, tránh chồng chéo. Có thể nghiên cứu cơ chế tương tự hội thẩm nhân dân, hưởng chế độ theo từng vụ việc. Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cũng kiến nghị giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý hoạt động này trên phạm vi cả nước.