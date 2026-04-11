Thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo qua cầu truyền hình

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Tại điểm cầu Thành ủy Huế, dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đội ngũ báo cáo viên Thành ủy.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 36.323 điểm cầu trên cả nước với gần 2,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Riêng tại TP. Huế, hội nghị được kết nối tới 292 điểm cầu, với hơn 19.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Việc tổ chức hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới và trọng tâm của nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và khơi dậy quyết tâm chính trị trong toàn hệ thống chính trị.

Hội nghị quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết số 05-NQ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Những nội dung cơ bản về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất cao nhận thức và hành động trong toàn Đảng đối với các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 2. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, tác động nhiều chiều, trong nước vẫn giữ vững ổn định, bộ máy được kiện toàn, đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc nắm vững nội dung, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Nhấn mạnh vai trò của thể chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các quy định của Đảng là sự cụ thể hóa tầm nhìn, ý chí chính trị của Trung ương, là nền tảng bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, thông suốt. Do đó, cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như tư duy phát triển ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu; cách làm còn dàn trải, thiếu trọng tâm; việc huy động, phân bổ nguồn lực chưa hiệu quả. Đây là những điểm nghẽn cần sớm khắc phục để không cản trở mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Định hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kiên quyết ngăn chặn lợi ích nhóm, tiêu cực; đổi mới tư duy phát triển, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng; phát huy vai trò dẫn dắt của vốn nhà nước; khắc phục tư duy cục bộ, nhiệm kỳ, chấm dứt đầu tư dàn trải; đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm triển khai thực chất, hiệu quả.