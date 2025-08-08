  • Huế ngày nay Online
Thành ủy thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ cho nhiệm kỳ mới

HNN.VN - Chiều 8/8, Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

 Toàn cảnh của hội nghị

Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có các ông: Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương; Hồ Hải Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn V Cơ quan UBKT Trung ương; Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Nội chính Trung ương.

Về phía TP. Huế, có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; các UVTV, Thành ủy viên và cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, 40 xã, phường trên địa bàn toàn thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ lần đầu tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030; các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031.

 Hội nghị có sự tham gia của cán bộ chủ chốt của 40 xã, phường

Tại hội nghị, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn cho biết: Trên cơ sở cơ cấu nhân sự và các tiêu chí được quy định, Thành ủy rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào đề án giới thiệu nhân sự để hội nghị lựa chọn. Các bước thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ lãnh đạo theo quy định, hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030 sắp đến. Dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn, các đại biểu cần khách quan, dân chủ, công tâm lựa chọn được những cán bộ ưu tú, có năng lực để giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng của Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ mới; qua đó, có thể lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của thành phố đề ra trong thời gian đến. 

Sau hội nghị này, Thành ủy sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm theo quy định.

ĐỨC QUANG
