Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huế Nguyễn Thanh Minh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Trong thời gian 2 ngày (22 và 23/1), 174 cán bộ, công chức đang trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP. Huế được nghiên cứu, quán triệt 4 chuyên đề trọng tâm về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Các chuyên đề tập trung vào những nội dung quan trọng như: Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; những nội dung cơ bản của Quy định số 367 của Bộ Chính trị; công tác thẩm định, tiêu chuẩn chính trị nội bộ; các nội dung cơ bản về quy hoạch cán bộ.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua tại cơ sở.

Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở được cập nhật kịp thời các quy định mới; nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.