26 tác phẩm đạt Giải báo chí về xây dựng Đảng thành phố Huế lần thứ IV - năm 2025

Trao các giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng thành phố Huế lần thứ IV - năm 2025

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng.

2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP. Huế, năm đầu tiên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn và triển khai đồng thời nhiều chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh đó, công tác báo chí tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đội ngũ phóng viên thường trú trên địa bàn đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đậm nét là công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; cũng như các chương trình, dự án trọng điểm, phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trao đổi tại hội nghị

Báo chí cũng tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền thành phố.

Tại hội nghị, các phóng viên, nhà báo bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của thành phố. Mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động báo chí, nhất là trong cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và có chiều sâu; đồng thời kịp thời ghi nhận, khen thưởng sự tham gia tích cực của báo chí. Nhiều ý kiến cũng thẳng thắn nêu tình trạng dự án chậm tiến độ, sự lúng túng trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đề xuất giải pháp phát triển thành phố và có phương án bố trí trụ sở 61 Trần Thúc Nhẫn làm cơ quan Hội Nhà báo thành phố trong thời gian đến.

Trao các giải B Giải báo chí về xây dựng Đảng thành phố Huế lần thứ IV - năm 2025

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã trao Giải báo chí về xây dựng Đảng thành phố Huế lần thứ IV - năm 2025. Năm nay, giải thu hút 100 tác phẩm của 78 tác giả, nhóm tác giả tham gia, với đầy đủ các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Từ số lượng tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 26 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải A, 4 giải B, 5 giải C, 9 giải Khuyến khích và 5 giải chuyên đề. Nhiều tác phẩm được đánh giá cao nhờ bám sát thực tiễn cơ sở, phản ánh sinh động công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã khen thưởng 3 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, phát động hưởng ứng và tham gia giải giải Búa liềm vàng TP. Huế lần thứ IV - năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến khẳng định, trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, báo chí không chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh, mà cần thực sự thúc đẩy hành động, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến mong muốn báo chí tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích, giữ vững bản lĩnh chính trị, không chạy theo xu hướng giật gân, câu view, thương mại hóa thông tin; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, báo chí cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng báo chí chính luận, phản ánh trung thực, xây dựng những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của thành phố.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng định hướng; tin tưởng đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của TP. Huế trong năm 2026 và những năm tiếp theo.