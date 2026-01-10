  • Huế ngày nay Online
Hóa Châu tạo chuyển động rõ nét trong xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ

HNN.VN - Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và cải cách hành chính là một trong những kết quả nổi bật của phường Hóa Châu, được nêu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 do Đảng ủy phường tổ chức ngày 10/1.

Đảng ủy phường Hóa Châu ký kết giao ước thi đua năm 2026 

Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hóa Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nổi bật, phường hoàn thành 10/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ - đô thị.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hóa Châu duy trì nhóm dẫn đầu toàn thành phố về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hạng thứ 2/40 phường, xã trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Việc đổi mới sinh hoạt chi bộ, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên được triển khai bài bản. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp 11 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 757 đồng chí.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn do thiên tai, tiến độ quy hoạch phân khu còn chậm, phát triển đảng viên chưa đồng đều, kỹ năng chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ và Nhân dân còn hạn chế.

Năm 2026, Đảng ủy phường Hóa Châu xác định tập trung 3 chương trình trọng điểm: Đầu tư nâng cấp đô thị, phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng và nông nghiệp xanh; phấn đấu thu ngân sách tăng trên 12%, thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng người/năm, kết nạp ít nhất 23 đảng viên, tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng gắn với phục vụ Nhân dân và phát triển bền vững địa phương.

Dịp này, Đảng ủy phường Hóa Châu tuyên dương, khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Hải Thuận
Hóa Châutổng kếtĐảngnăm 2025
Các thị trường khách trọng điểm đến Huế tiếp tục tăng

Chiều 9/1, Sở Du lịch tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ ngành Du lịch năm 2026. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Các thị trường khách trọng điểm đến Huế tiếp tục tăng
Sở Nông nghiệp và Môi trường:
Sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trong năm 2026

Năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) sẽ thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái gắn với đô thị hóa và nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu nông sản.

Sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trong năm 2026
Tỷ lệ che phủ rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra

Năm 2025, các chỉ tiêu trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng như trồng rừng tập trung, sản lượng gỗ khai thác rừng trồng, khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh và tỷ lệ che phủ rừng… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra
Tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí

Chiều 6/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí

