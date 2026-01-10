Hóa Châu tạo chuyển động rõ nét trong xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ

Đảng ủy phường Hóa Châu ký kết giao ước thi đua năm 2026

Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hóa Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nổi bật, phường hoàn thành 10/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ - đô thị.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hóa Châu duy trì nhóm dẫn đầu toàn thành phố về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hạng thứ 2/40 phường, xã trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Việc đổi mới sinh hoạt chi bộ, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên được triển khai bài bản. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp 11 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 757 đồng chí.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn do thiên tai, tiến độ quy hoạch phân khu còn chậm, phát triển đảng viên chưa đồng đều, kỹ năng chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ và Nhân dân còn hạn chế.

Năm 2026, Đảng ủy phường Hóa Châu xác định tập trung 3 chương trình trọng điểm: Đầu tư nâng cấp đô thị, phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng và nông nghiệp xanh; phấn đấu thu ngân sách tăng trên 12%, thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng người/năm, kết nạp ít nhất 23 đảng viên, tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng gắn với phục vụ Nhân dân và phát triển bền vững địa phương.

Dịp này, Đảng ủy phường Hóa Châu tuyên dương, khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.