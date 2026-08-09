Ấn Độ và Mỹ củng cố quan hệ chiến lược

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã)

Đáng chú ý, cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi ba nước Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp ước về phòng thủ chung, thành lập liên minh quân sự mới.

Theo thông báo của Chính phủ Ấn Độ, tại cuộc điện đàm, hai bên đã rà soát tiến triển và ghi nhận đà phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện; cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác, nhất là về thương mại, quốc phòng, công nghệ then chốt và mới nổi, an ninh năng lượng và các khoáng sản thiết yếu. Hai bên cũng trao đổi về một số diễn biến trong khu vực và trên thế giới.

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ một ngày sau khi ba nước Hồi giáo đồng minh của Mỹ là Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký Hiệp ước Mecca về phòng thủ chung, thiết lập khuôn khổ hợp tác quốc phòng mới giữa ba bên.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận phòng thủ chung ba bên vừa ký kết không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.

Hãng tin Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, về mặt lý thuyết, Hiệp ước Mecca tương tự thỏa thuận phòng thủ chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); liên minh ba bên không nhắm vào nước nào, mà chỉ cam kết hỗ trợ lẫn nhau về an ninh.

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