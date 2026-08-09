Tạo xung lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia bước vào giai đoạn phát triển mới với những tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở, chuyến thăm tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia vươn lên tầm cao mới, hiệu quả, vững chắc và có chiều sâu chiến lược hơn nữa.

Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sự thắt chặt quan hệ hợp tác hai nước thông qua chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đồng thời là động lực để hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, như ASEAN, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... Chuyến thăm cũng góp phần thắt chặt quan hệ giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Australia.

Là quốc gia có tầm ảnh hưởng và vai trò nổi trội tại Nam Thái Bình Dương với nền kinh tế lớn thứ 4 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng quy mô GDP khoảng 2.000 tỷ USD, Australia là đối tác quan trọng và hiệu quả của Việt Nam trong khu vực. Trên chặng đường đồng hành phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Australia đã cùng nhau viết nên câu chuyện hợp tác thành công, xây dựng một mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau.

Năm 2024, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong hợp tác song phương, phản ánh niềm tin chiến lược, cũng như tầm nhìn chung về tương lai quan hệ Việt Nam-Australia. Sự tin cậy về mặt chính trị, tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, sự tương đồng về lợi ích và tình cảm gắn kết sâu sắc giữa Nhân dân là những “viên gạch vàng” xây đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Australia.

Thời gian qua, tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Australia tiếp tục được củng cố thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Hiện hai nước duy trì hơn 20 cơ chế hợp tác song phương, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Đối tác kinh tế và hợp tác giữa các địa phương.

Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế. Australia đặt Đông Nam Á ở vị trí ưu tiên trong triển khai chính sách khu vực, trong đó Việt Nam được coi là đối tác quan trọng hàng đầu. Australia có quan điểm tích cực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như lập trường của ASEAN trong các vấn đề khu vực, bao gồm Biển Đông.

Hợp tác giữa hai nước gặt hái thành tựu tích cực trong nhiều lĩnh vực. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Hợp tác giữa hai nước gặt hái thành tựu tích cực trong nhiều lĩnh vực. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 14 tỷ USD. Tính đến ngày 31/5/2026, các nhà đầu tư Australia có 734 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,9 tỷ USD, đứng thứ 22 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, khi đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 3 tỷ AUD kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Australia cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái với Việt Nam khi viện trợ cho Việt Nam ngay sau các cơn bão Yagi, Matmo…

Hợp tác giáo dục là một điểm sáng nổi bật. Năm 2026, với gần 25.000 sinh viên, Việt Nam đang xếp thứ 4 trong nhóm 5 nước có số lượng sinh viên theo học nhiều nhất tại Australia. Hiện có hơn 400 chương trình liên kết giữa các cơ sở đào tạo hai nước tại Việt Nam, trong đó có hơn 40 chương trình đại học.

Hợp tác giáo dục là một điểm sáng nổi bật. Năm 2026, với gần 25.000 sinh viên, Việt Nam đang xếp thứ 4 trong nhóm 5 nước có số lượng sinh viên theo học nhiều nhất tại Australia. Hiện có hơn 400 chương trình liên kết giữa các cơ sở đào tạo hai nước tại Việt Nam, trong đó có hơn 40 chương trình đại học.

Lĩnh vực khoa học-công nghệ, du lịch cũng được hai bên chú trọng thúc đẩy hợp tác, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia đã ký mới Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 5 năm. Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam tăng đều qua các năm với gần 550.000 lượt năm 2025. Hiện nay, số lượng chuyến bay giữa hai nước đạt 56 chuyến khứ hồi/tuần.

Góp sức vun đắp quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia, cộng đồng người Việt Nam tại Australia là những “đại sứ nhân dân”, những cầu nối bền vững đưa hai nước xích lại gần nhau và lan tỏa các giá trị văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam tại Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia. Người Việt có mặt ở hầu hết các bang, song tập trung chủ yếu tại các bang Queensland, New South Wales…

Chặng đường hơn 50 năm qua đã khẳng định sức sống bền bỉ, mạnh mẽ vượt thời gian và khoảng cách địa lý của mối quan hệ Việt Nam-Australia, đồng thời tạo nền tảng để hai nước cùng hướng tới một tương lai tươi sáng tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ghi thêm dấu mốc quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia, qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp hai nước hiện thực hóa những khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

https://nhandan.vn/tao-xung-luc-manh-me-nang-tam-quan-he-viet-nam-australia-post980698.html