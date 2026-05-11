Giám sát phòng tránh lây lan vi-rút Hanta

Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 8/5/2026, chùm ca bệnh do virus Hanta trên tàu MV Hondius đã ghi nhận tám trường hợp, trong đó ba người chết, đều được xác định là chủng vi-rút Andes (ANDV).

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá mức độ nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là ở mức trung bình; mức độ nguy cơ đối với dân số toàn cầu là ở mức thấp. Hình thức lây truyền của virus Hanta khác với Covid-19.

Về nguồn lây, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới hướng đến giả thuyết hiện nay là ca bệnh đầu tiên có thể đã nhiễm virus trong quá trình tiếp xúc với môi trường hoặc chuột nhiễm virus thông qua hoạt động du lịch ngoài trời, trước khi lên tàu; sau đó việc lây truyền hạn chế từ người sang người có thể đã diễn ra trên tàu qua quá trình tiếp xúc gần và kéo dài. Do chưa có kết luận điều tra cuối cùng, người dân không nên suy diễn nguồn lây từ tàu, thực phẩm, nước uống hoặc các yếu tố khác khi chưa có thông tin chính thức.

Đến nay, chưa ghi nhận công dân Việt Nam có liên quan chùm ca bệnh nêu trên. Cục Phòng bệnh có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện; xử lý véc-tơ, diệt chuột…

Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được tư vấn, khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

WHO yêu cầu giám sát chặt ngăn virus Hanta lây lan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/5 khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta

Trước thông tin quốc tế về chùm ca bệnh do virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch mang cờ Hà Lan, khiến 3/7 người tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn cấp tới người dân biện pháp chủ động phòng bệnh.

