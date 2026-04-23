Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nhìn từ một hội thảo

Hội thảo về “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50-CT/TW” vừa được Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức

Từ vai trò then chốt của bí thư

TS. Trần Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khẳng định: Chi bộ là “tế bào”, nền tảng của Đảng, nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối vào đời sống. Chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ phản ánh năng lực lãnh đạo mà còn quyết định sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Việc triển khai Chỉ thị 50-CT/TW thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực: Nhận thức của cấp ủy và đảng viên được nâng lên, nền nếp sinh hoạt dần ổn định, nội dung ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như sinh hoạt còn hình thức, thiếu chiều sâu, tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thông tin, sau gần một năm thực hiện Chỉ thị 50, sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi thay rõ nét. Không khí các buổi sinh hoạt dân chủ, cởi mở hơn. Nhiều cuộc sinh hoạt chi bộ trở thành diễn đàn để đảng viên trao đổi, đề xuất giải pháp. Minh chứng là mô hình Chi bộ tổ dân phố Nhì Đông (An Cựu), nơi sinh hoạt gắn với nhiệm vụ cụ thể như bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế... Tuy vậy, đồng chí Nguyễn Thành Nhân cũng chỉ rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ: Nhận thức chưa đầy đủ ở một bộ phận cán bộ, năng lực điều hành của một số bí thư còn hạn chế, công tác xây dựng Đảng ở nhiều nơi vẫn mang tính kiêm nhiệm.

Theo ThS. Lê Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, đổi mới sinh hoạt chi bộ phải bắt đầu từ khâu chuẩn bị, tổ chức điều hành đến việc ban hành và triển khai nghị quyết. Mỗi kỳ sinh hoạt cần xác định rõ trọng tâm, lựa chọn đúng vấn đề cần bàn, đồng thời phân công cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” để nâng cao hiệu quả thực hiện.

ThS. Hồ Vũ Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Thủy cho rằng: Chuyển biến rõ nhất hiện nay là việc đưa các vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải quyết kiến nghị của người dân vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm rõ ràng và có kiểm tra, giám sát, vai trò của đảng viên được phát huy, tạo chuyển biến thực chất ngay tại địa bàn.

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ phải luôn gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Vai trò của bí thư chi bộ vì thế đặc biệt quan trọng, vừa định hướng thảo luận, vừa tạo không khí cởi mở để đảng viên mạnh dạn bày tỏ chính kiến.

TS. Lê Thị Hằng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh: Vai trò then chốt của bí thư trong đổi mới sinh hoạt chi bộ là xây dựng khung năng lực “5Đ”: Định hướng đúng - Dẫn dắt tốt - Điều hành khoa học - Đo lường rõ - Đổi mới hiệu quả. Bí thư chi bộ không chỉ là người chủ trì cuộc họp mà còn là “kiến trúc sư” định hình mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn.

Đến ứng dụng chuyển đổi số

Song song với đổi mới nội dung và phương thức, chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. ThS. Hà Thị Ánh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là khâu đột phá trong cải cách hành chính Đảng.

Theo ThS. Hà Thị Ánh Hồng, việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong quy trình sinh hoạt chi bộ: Tài liệu được gửi trước, đảng viên chủ động nghiên cứu, từ đó tăng thời lượng dành cho thảo luận. Nhiều chi bộ đã dành tới 70 - 80% thời gian cho tranh luận, hiến kế, qua đó nâng cao rõ rệt tính dân chủ và tính chiến đấu. Đồng thời, đề xuất cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị, đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở.

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khẳng định: Các tham luận và ý kiến trao đổi đã cung cấp hệ thống luận cứ khoa học và thực tiễn phong phú, góp phần làm rõ yêu cầu đổi mới sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Điểm nổi bật là sự chuyển hướng từ sinh hoạt hình thức sang thực chất, gắn với nhiệm vụ cụ thể và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

“Thời gian tới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng nâng cao năng lực bí thư chi bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ phù hợp; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhân rộng cách làm hiệu quả”, TS. Nguyễn Thị Châu nhấn mạnh.