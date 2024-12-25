Rực rỡ những tuyến đường cờ hoa

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang trí rực rỡ khắp các tuyến đường. Ảnh: Đình Hoàng

Từ nhiều phường, xã

Ở phường Kim Long - nơi in dấu nhiều giá trị truyền thống của Huế, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trở thành điểm nhấn nổi bật. Hưởng ứng đợt cao điểm do thành phố phát động, hàng trăm lượt đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, làm sạch từng góc phố, con đường.

Bà Đặng Thị Lài, người dân phường Kim Long, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ dọn rác, mà còn muốn gửi gắm tình cảm vào từng việc nhỏ, để phố phường sạch đẹp hơn, chào mừng sự kiện trọng đại của thành phố”.

Trang trí phục vụ đại hội. Ảnh: Ngọc Hòa

Chính quyền và Nhân dân phường An Cựu đồng loạt chỉnh trang đô thị, trồng mới hàng cây xanh. Những tuyến đường trung tâm nay trở nên khang trang, thông thoáng. Người dân ai nấy đều phấn khởi khi bộ mặt đô thị đổi thay từng ngày. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết: “Chúng tôi coi mỗi công trình, mỗi tuyến phố mới được chỉnh trang là món quà thiết thực chào mừng đại hội. Người dân cũng đồng hành, từ việc chỉnh trang nhà cửa, đến việc tự giác treo cờ Tổ quốc, dọn vệ sinh trước ngõ nhà”.

Ở Khe Tre, ngay từ đầu tháng 7, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, kiện toàn bộ máy chính trị, thành lập các tiểu ban văn kiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Mục tiêu cao nhất của công tác chuẩn bị là tạo ra bầu không khí chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Địa phương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từ trực quan cổ động bằng cờ, pano, áp phích, đến đăng tải thông tin trên các kênh mạng xã hội. Các phong trào thi đua được phát động để khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại 5 năm mới có một lần.

Song hành là phong trào chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan. Từ “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt ở 19/19 thôn, tổ dân phố, đến việc tổng vệ sinh, trồng hoa ven đường; tất cả tạo nên bầu không khí rộn ràng. Người dân hồ hởi tham gia bởi ai cũng hiểu đây là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, góp phần làm cho quê hương thêm khang trang trước thềm sự kiện lớn.

Chị Phan Trần Quyên, người dân xã Khe Tre chia sẻ: Những năm gần đây, quê hương đã đổi thay rõ rệt, nhất là hạ tầng: Nhiều tuyến đường được bê tông hóa, việc đi lại thuận tiện hơn. Hệ thống điện, nước sạch cũng được mở rộng. Đời sống văn hóa, tinh thần phong phú hơn trước. Tuy nhiên, Khe Tre vẫn còn khó khăn về việc làm và thu nhập. Chúng tôi mong thời gian tới sẽ có thêm bước phát triển mạnh mẽ để rút ngắn khoảng cách với trung tâm thành phố Huế.

Sự kiện chính trị trọng đại lần này là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh kiên định và khát vọng vươn xa của thành phố Huế. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khe Tre kỳ vọng những chính sách đột phá về đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch - dịch vụ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sẽ được cụ thể hóa trong thời gian tới.

Lan tỏa khắp nơi

Giữa tiết trời dịu nhẹ cuối thu, những con đường ở xã Phú Lộc rực rỡ trong sắc cờ đỏ thắm và nhiều loài hoa đang dần khoe sắc khiến khung cảnh làng quê bừng lên sức sống mới. Ở đó, không chỉ có cờ, hoa mà còn có cả niềm vui và và niềm tự hào của những người dân đang chung tay dựng xây quê hương.

Người dân chung tay xây dựng tuyến đường cờ hoa. Ảnh: H. Phúc

Tại thôn Hòa Mậu, những lối đi giờ có thêm những bồn hoa ngay ngắn, những khóm hồng, hoa giấy, tường vy, mẫu đơn... khoe sắc. Giữa con đường, bà con nơi đây cùng nhau quét dọn, vun gốc, chăm sóc cây hoa - công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng góp phần làm nên sự đổi thay lớn.

Ông Trương Ngọc Ly, Trưởng thôn Hòa Mậu với ánh mắt rạng rỡ khi chỉ tay về đoạn đường vừa được triển khai làm tuyến đường cờ hoa, bảo: “Ngày trước, đường quê còn nhiều chỗ nhếch nhác. Bà con ai cũng mong thay đổi, nhưng phải đợi đến khi phong trào tuyến đường cờ hoa được phát động, niềm mong mỏi ấy mới thành hiện thực. Người góp tiền, người góp công, doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu, cây hoa… Tất cả đều chung một mong muốn để quê hương khang trang, rực rỡ hơn”.

Chỉ trong thời gian ngắn, người dân Hòa Mậu đã quyên góp được hơn 225 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động. Từng viên gạch, từng bồn hoa đều in dấu mồ hôi và tình yêu quê hương của người dân.

Không chỉ một đoạn ngắn trong ngày phát động phong trào xây dựng tuyến đường cờ hoa, Hòa Mậu đã có kế hoạch chi tiết cho nhiều tuyến đường. Nổi bật là trục chính dài 1,6km từ cổng chào của thôn đến đập Mụ Phong, nơi dự kiến xây dựng 186 bồn hoa và cây cảnh. Các tuyến đường từ cầu Khe Thị đến cầu Bàu Sen, từ cầu Chang đến Bàu Sen, hay đường lên xóm Mè cũng dần được đưa vào kế hoạch.

Ông Nguyễn Đình Tấn, một người dân trong thôn Hòa Mậu tâm sự: “Bà con ai cũng mong muốn đường quê khang trang, nên không ai nề hà nặng nhọc, thiệt hơn. Mỗi người một tay đều góp sức trồng hoa, chăm sóc tuyến đường cờ hoa. Ban thôn, các đoàn thể thôn và người dân đều đồng lòng, đồng sức. Chúng tôi mong phong trào lan tỏa sang cả thôn khác, để cả xã, cả thành phố này đều đẹp hơn. Đẹp cảnh quan nhưng cũng đẹp cả tình làng nghĩa xóm”.

Hòa Mậu không phải là thôn duy nhất của xã Phú Lộc có tuyến đường cờ hoa. Sức lan tỏa phong trào đang được lan tỏa ra nhiều thôn, tổ dân phố khác. Những con đường vốn quen thuộc đang dần được định hướng đổi thay, khoác lên mình tấm áo mới đầy sắc màu. Chủ tịch UBND xã Phú Lộc - ông Nguyễn Văn Hiệp thông tin: Sự đồng lòng của người dân chính là sức mạnh to lớn nhất. Bên cạnh vai trò định hướng, hỗ trợ, huy động nguồn lực, thì bà con mới là chủ thể tạo nên diện mạo hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, vừa xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp, vừa tạo thêm điểm nhấn thu hút du lịch, nâng cao đời sống Nhân dân. Thông qua chương trình, chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn bó, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Rời xã Phú Lộc, hình ảnh con đường tràn ngập sắc cờ, sắc hoa vẫn còn in đậm trong tâm trí. Đó không chỉ là công trình làm đẹp cảnh quan, mà còn là biểu tượng cho tinh thần cộng đồng, cho niềm tin và sự đồng lòng của người dân. Như cách mà người dân nơi đây chia sẻ: Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa và sắc hoa tươi thắm không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn mang đến diện mạo tươi mới cho làng quê. Ở đó, mỗi lá cờ, mỗi khóm hoa đều gói ghém tình cảm, sự chung tay của Nhân dân cùng sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền, làm chúng tôi càng thêm tin tưởng một ngày không xa, Huế sẽ có thêm nhiều con đường rất đẹp, bắt nguồn từ tình yêu quê hương của mỗi một người dân.

Tại phường Thuận An - cửa ngõ hướng biển, những ngày này trở nên nhộn nhịp khác hẳn. Con đường ven biển vừa được chỉnh trang, hàng phi lao xanh mướt nối dài cùng những dãy nhà khang trang mang lại diện mạo mới cho vùng cát trắng. Ngư dân Trần Văn Cường, tổ dân phố Hải Tiến, bộc bạch: “Chúng tôi vừa bám biển, vừa chung tay làm sạch bờ cát, thu gom rác thải nhựa. Bãi biển sạch hơn, ghe thuyền neo đậu ngay ngắn cũng là cách để bà con ngư dân chúng tôi chào mừng Đại hội”.

Niềm vui của người dân vùng biển càng nhân lên khi công trình cầu qua cửa biển Thuận An đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cây cầu không chỉ nối đôi bờ, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ cho cả khu vực.

Trên bãi cát dài, neo theo chân sóng là hình ảnh từng nhóm ngư dân sau chuyến ra khơi lại cùng chính quyền quét dọn, trồng hoa ven đường, sơn sửa các điểm sinh hoạt cộng đồng đã trở thành nét đẹp quen thuộc.

Từ trung tâm đô thị đến những làng chài ven biển… tất cả đều đang hòa chung nhịp điệu chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại. Đó là niềm tin, là khát vọng gửi gắm vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay tích cực, để Huế vừa giữ gìn bản sắc, vừa vững bước trên con đường phát triển.