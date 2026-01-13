Phường Phú Xuân phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 11% mỗi năm

Tại hội nghị, các đại biểu nghe kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch triển khai chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp các chợ thương mại, xây dựng môi trường du lịch, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang khu vực I Kinh thành Huế và khu vực bờ sông Gia Hội. Hội nghị cũng thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2025, phương hướng năm 2026; kế hoạch phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, thiên tai khó lường và là năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy - HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cùng sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, UBND phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh và cải cách hành chính. Phú Xuân ước đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường đề ra, góp phần nâng cao đời sống người dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Năm 2026 , UBND phường Phú Xuân đặt mục tiêu phấn đấu đạt và vượt 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý là tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 11%/năm; tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn khoảng 11,7%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; phấn đấu 45% tổ dân phố không ma túy; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 72,7%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,3%; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 99,5%; trên 95% tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, phường Phú Xuân tập trung triển khai 6 chương trình trọng điểm và 9 dự án trọng điểm, từ chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch - dịch vụ gắn với di sản, nâng cấp hạ tầng giáo dục - y tế, đến chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội và bảo tồn, phát huy giá trị Kinh thành Huế.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Việt Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành; triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.