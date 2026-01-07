  • Huế ngày nay Online
Ra quân số hóa cây xanh đô thị, hướng đến quản lý xanh - thông minh

HNN.VN - Hưởng ứng Ngày Cây xanh Việt Nam (11/1), sáng 11/1, tại UBND phường Kim Long, UBND TP. Huế tổ chức hoạt động ra quân số hóa cây xanh đô thị, mở đầu cho việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố.
Trồng cây xanh ngay sau lễ ra quân ở phường Kim Long

Hoạt động do Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND phường Kim Long, Trung tâm Công nghệ thông tin TP. Huế (HueCIT), Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế và các đơn vị liên quan. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại khu vực tổ chức, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng không gian sống xanh - sạch - bền vững cho cộng đồng.

Theo ban tổ chức, hoạt động ra quân nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị định số 258/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong công tác quản lý cây xanh đô thị theo hướng khoa học, minh bạch và an toàn. Đây được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh đô thị ngày càng mở rộng, yêu cầu quản lý hạ tầng xanh ngày càng cao.

Bản đồ số theo dõi "hồ sơ sức khỏe" cây xanh do HueCIT nghiên cứu, xây dựng

Các tổ công tác được phân công theo từng tuyến đường, trực tiếp thực hiện quy trình số hóa cây xanh. Mỗi cây được định vị chính xác trên bản đồ số, chụp ảnh hiện trạng và cập nhật đầy đủ các thông tin kỹ thuật như chủng loại, kích thước thân - tán, tình trạng sinh trưởng, cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến hạ tầng xung quanh. Toàn bộ dữ liệu sau đó được đồng bộ lên hệ thống quản lý tập trung.

Hoạt động số hóa được triển khai trên Hệ thống quản lý cây xanh đô thị do HueCIT nghiên cứu, xây dựng theo yêu cầu của ngành xây dựng và các đơn vị chuyên môn. Hệ thống này cho phép hiển thị trực quan cây xanh trên bản đồ số, theo dõi “hồ sơ sức khỏe” của từng cây, qua đó hỗ trợ hiệu quả việc lập kế hoạch chăm sóc, cắt tỉa và phòng ngừa rủi ro, nhất là trong mùa mưa bão.

Việc số hóa cây xanh được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới phương thức quản lý hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng không gian xanh và môi trường sống, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, văn minh và phát triển bền vững.

Liên Minh
