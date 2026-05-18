Nhiều đảng viên lão thành vinh dự được trao Huy hiệu Đảng

Lãnh đạo thành phố và phường Thuận Hóa trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Ảnh: Thanh Hương

Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 77 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường.

Đảng bộ phường Thuận Hóa có 77 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng. Đây đều là những đảng viên đã trải qua nhiều giai đoạn công tác, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường Thuận Hóa. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất người đảng viên, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo; tiếp tục đóng góp ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp sức đưa địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lãnh đạo phường Phong Phú trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Văn Minh

Cùng ngày, Đảng ủy phường Phong Phú công bố Quyết định số 430-QĐ/TU ngày 06/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phong Phú, gồm: đồng chí Nguyễn Đăng Thuận, Chi bộ Trường THCS Điền Lộc; đồng chí Đặng Văn Ngô, Chi bộ TDP 2 và đồng chí Đặng Thị Nhi, Chi bộ TDP 4.

Dịp này, đồng chí Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và phấn đấu của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ và chính quyền phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Đăng Thuận, Chi bộ Trường THCS Điền Lộc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và biết ơn trước sự quan tâm của Đảng. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu trong quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng quê hương phường Phong Phú ngày càng phát triển.

Dịp này, Đảng ủy phường Phong Phú cũng kết nạp thêm 7 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ phường lên 548 đồng chí.

Lãnh đạo phường Kim Long trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: Liên Minh

1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Phước Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Long bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên lão thành. Ông nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường.

Bí thư Hoàng Phước Nhật mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định, đạo đức trong sáng và lối sống mẫu mực. Dù đã nghỉ công tác hay vẫn đang cống hiến, các đồng chí tiếp tục là “ngọn đuốc” soi đường, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng bộ phường Kim Long cũng kêu gọi đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ kế thừa truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện. Việc tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng Kim Long ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vị thế là một địa danh văn hóa đặc sắc của thành phố Huế.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên ở xã Bình Điền. Ảnh: Võ Nhân

Cùng với 3 địa phương trên, Đảng ủy xã Bình Điền đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 3 đảng viên lão thành, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong đợt này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Điền tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 11 quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức Đảng trực thuộc, gồm: Chi bộ Quân sự xã, Chi bộ Trường THPT Bình Điền, Chi bộ Trường Tiểu học Bình Thành, Chi bộ Trường TH&THCS Lê Quang Bính, Chi bộ Trạm Y tế xã, Chi bộ thôn Thuận Lợi và Chi bộ thôn 4.

Đây là những cá nhân tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.