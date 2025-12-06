Toàn quốc xảy ra 211 vụ cháy làm 4 người thiệt mạng trong tháng 11

|
|Hỏa hoạn lớn thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng tại Khu công nghiệp Khai Quang phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ ngày 26/11. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, trong tháng 11 vừa qua, trên cả nước xảy ra 211 vụ cháy, làm 4 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ khoảng 30,28 tỷ đồng.
Toàn quốc cũng xảy ra 1 vụ nổ làm 1 người bị thương.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 820 lượt phương tiện và 5.031 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức chữa cháy 184/212 vụ cháy, nổ; hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, cứu được 309 người trong các vụ cháy, di chuyển và cứu được tài sản trị giá hơn 12 tỷ đồng trong các vụ cháy.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 347 lượt phương tiện và 2.311 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện cứu nạn, cứu hộ 149 vụ, cứu được 312 người, tìm được 76 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 28/211 vụ cháy.
So với tháng 10/2025, số vụ cháy tăng 4 vụ, số người chết giảm 9 người, số người bị thương giảm 3 người.
Tỷ lệ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 80 vụ, chiếm 37,9%; 25 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 11,8%); 37 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 17,5%); 18 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 8,5%); 1 vụ cháy rừng (chiếm 0,5%); còn lại các loại hình cơ sở khác.
Trong số 141/212 vụ cháy, nổ (chiếm 66,5%) đã làm rõ nguyên nhân, có 121 vụ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện (chiếm 85,8%); 10 vụ (chiếm 7,1%) do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, còn lại là do các nguyên nhân khác.
Để kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, trong tháng 12 này, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ”; phối hợp GTEL triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy” trên toàn quốc; hướng dẫn khai báo, cập nhật thông tin của Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy.
Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức ứng phó, xử lý và khắc phục các tình huống thiên tai, lũ lụt và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn; tiếp tục xây dựng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” để phát huy hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư./.
|
|
Khuyến cáo biện pháp phòng, chống cháy nổ
Đối với hộ gia đình
- Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm, đảm bảo công suất truyền tải của dây dẫn không để quá tải gây cháy.
- Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện. Khi sử dụng các thiết bị như bàn là, ấm điện, bếp điện, bếp từ… phải có người trông.
- Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở.
- Không sạc pin, ắc quy, xe điện, các thiết bị điện tử qua đêm hoặc không trong tầm kiểm soát.
- Phòng ngừa sự cố xảy ra nhất là với các địa điểm có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật, chủ động các biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp…
Đối với cơ quan, doanh nghiệp
- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc nhân viên, người lao động thực hiện nội quy bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; chủ động công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.
- Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất.
- Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy.
- Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống giả định phù hợp với hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.