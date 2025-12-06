Toàn quốc xảy ra 211 vụ cháy làm 4 người thiệt mạng trong tháng 11

Hỏa hoạn lớn thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng tại Khu công nghiệp Khai Quang phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ ngày 26/11. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, trong tháng 11 vừa qua, trên cả nước xảy ra 211 vụ cháy, làm 4 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ khoảng 30,28 tỷ đồng.

Toàn quốc cũng xảy ra 1 vụ nổ làm 1 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 820 lượt phương tiện và 5.031 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức chữa cháy 184/212 vụ cháy, nổ; hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, cứu được 309 người trong các vụ cháy, di chuyển và cứu được tài sản trị giá hơn 12 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 347 lượt phương tiện và 2.311 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện cứu nạn, cứu hộ 149 vụ, cứu được 312 người, tìm được 76 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 28/211 vụ cháy.

So với tháng 10/2025, số vụ cháy tăng 4 vụ, số người chết giảm 9 người, số người bị thương giảm 3 người.

Tỷ lệ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 80 vụ, chiếm 37,9%; 25 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 11,8%); 37 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 17,5%); 18 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 8,5%); 1 vụ cháy rừng (chiếm 0,5%); còn lại các loại hình cơ sở khác.

Trong số 141/212 vụ cháy, nổ (chiếm 66,5%) đã làm rõ nguyên nhân, có 121 vụ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện (chiếm 85,8%); 10 vụ (chiếm 7,1%) do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, còn lại là do các nguyên nhân khác.

Để kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, trong tháng 12 này, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ”; phối hợp GTEL triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy” trên toàn quốc; hướng dẫn khai báo, cập nhật thông tin của Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức ứng phó, xử lý và khắc phục các tình huống thiên tai, lũ lụt và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn; tiếp tục xây dựng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” để phát huy hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư./.