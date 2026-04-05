Không gian số - môi trường mới để đảng viên trẻ lan tỏa và hành động

Thanh niên Hương An tích cực tham gia trang trí đường phố, trụ sở trong những ngày lễ lớn

Từ mạng xã hội đến hành động thực tiễn

Mạng xã hội (MXH) không còn là kênh truyền thông phụ, mà đang trở thành không gian hoạt động quen thuộc của nhiều tổ chức Đoàn cơ sở. Tại phường Hương An, những chuyển động trên không gian số đã tạo ra hiệu ứng rõ nét, từ nhận thức đến hành động. Anh Phan Đăng Rin, Bí thư Đoàn phường Hương An cho biết: “Nội dung phải xuất phát từ việc thật, người thật, có kết quả để kiểm chứng thì mới tạo được niềm tin”.

Từ cách làm đó, các mô hình được triển khai theo hướng “truyền thông đi trước - hành động theo sau - lan tỏa trở lại”. “Vườn bắp thanh niên” không chỉ là mô hình sản xuất sạch, mà còn được kể lại bằng hình ảnh, video ngắn trên MXH, thu hút sự quan tâm và kéo thêm đoàn viên tham gia. Hiệu quả không dừng ở truyền thông. Từ mô hình, nhận thức về canh tác từng bước thay đổi, người dân bắt đầu làm theo khi thấy kết quả cụ thể. Một mô hình nhỏ nhưng tạo ra tác động lan tỏa trong cộng đồng.

Song song đó, “Vườn hoa thanh niên số” ở khu vực từng ô nhiễm được cải tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm đọc sách, check-in cho giới trẻ. Quá trình triển khai được cập nhật thường xuyên trên MXH, vừa minh bạch tiến độ, vừa thu hút sự tham gia của người dân.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được tổ chức bài bản, kết hợp chặt chẽ với truyền thông. Từ khám, tư vấn sức khỏe miễn phí đến “Chủ nhật xanh”, xây dựng tuyến đường cờ thanh niên… đều được chia sẻ đồng bộ trên nền tảng số, góp phần tăng lượng đoàn viên tham gia qua từng đợt.

Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn phường Hương An đã xây dựng 9 bản tin tuyên truyền trên MXH với nội dung ngắn gọn, trực quan, phù hợp với người trẻ.

Tại phường Thanh Thủy, cách làm có sự kết hợp giữa truyền thông số và trải nghiệm thực tế. Anh Nguyễn Quang Đức, Bí thư Đoàn phường cho biết: “Chúng tôi xây dựng các bản tin ngắn, dễ hiểu, đồng thời tổ chức hoạt động về nguồn để tạo chiều sâu nhận thức. Ví như hoạt động tham quan các hầm bí mật trên địa bàn giúp đoàn viên hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng địa phương. Những câu chuyện từ thực tế khi được chia sẻ lại trên MXH đã tạo sự kết nối tự nhiên giữa quá khứ và hiện tại”.

“Hay như trong đợt bầu cử vừa qua, tuổi trẻ Thanh Thủy xây dựng 7 bản tin tuyên truyền, đồng thời trực tiếp hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu. Sự kết hợp giữa “trải nghiệm thật” và “chia sẻ thật” giúp thông tin thuyết phục hơn, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động”, anh Nguyễn Quang Đức chia sẻ.

Từ Hương An đến Thanh Thủy và nhiều địa phương khác, có thể thấy MXH không chỉ là nơi đăng tải thông tin, mà trở thành công cụ tổ chức hoạt động, kết nối lực lượng và lan tỏa giá trị.

Cơ hội và thách thức

Tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, MXH được sử dụng như một không gian lan tỏa tri thức, lý tưởng và bồi dưỡng nguồn đảng viên trẻ. Anh Huỳnh Tây, Bí thư Đoàn trường cho biết, công tác tuyên truyền được đổi mới với nhiều hình thức như infographic, video ngắn, cuộc thi trực tuyến… tạo sự tương tác hai chiều với sinh viên. Các hoạt động gắn với sự kiện lớn của đất nước đều được triển khai song song giữa trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, chia sẻ.

Việc kết nạp 39 sinh viên vào Đảng vào ngày 1/4/2026 vừa qua cho thấy hiệu quả của cách làm này, khi thông tin được truyền tải sinh động, có định hướng rõ ràng. Không chỉ dừng ở con số, cảm nhận từ những đảng viên mới được kết nạp cho thấy sự chuyển biến rõ trong nhận thức.

Nguyễn Ngọc Minh Anh, đảng viên trẻ tại Trường Đại học Luật chia sẻ: Trước đây, tôi tiếp cận các nội dung chính trị chủ yếu qua tài liệu học tập. Nhưng khi các nội dung này được thể hiện bằng hình ảnh, video ngắn trên MXH, tôi thấy dễ hiểu, gần gũi hơn và chủ động tìm hiểu nhiều hơn. Việc tham gia các hoạt động Đoàn gắn với truyền thông số không chỉ giúp tiếp cận thông tin mà còn rèn luyện kỹ năng chọn lọc, kiểm chứng và chia sẻ thông tin đúng đắn.

Tuy nhiên, không gian số đặt ra không ít thách thức. Trước hết là áp lực về tốc độ và sự cạnh tranh thông tin. Nội dung chính thống nếu thiếu hấp dẫn, chậm đổi mới rất dễ bị lấn át. Một thách thức khác là sự phân hóa trong nhận thức. Việc tiếp cận thông tin nhanh nhưng thiếu kiểm chứng khiến một bộ phận giới trẻ dễ bị tác động bởi các quan điểm sai lệch. Nếu thiếu bản lĩnh, rất dễ rơi vào trạng thái hoài nghi hoặc thờ ơ. Kỹ năng số của đội ngũ cán bộ Đoàn chưa đồng đều. Nhiều mô hình tốt nhưng cách truyền thông chưa đủ hấp dẫn, chưa tạo được sức lan tỏa tương xứng.

Từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp đồng bộ. Trước hết, cần nâng cao năng lực số cho đảng viên trẻ, từ kỹ năng xây dựng nội dung đến xử lý thông tin. Khuyến khích các mô hình sáng tạo gắn với thực tiễn, đồng thời tăng cường vai trò định hướng của tổ chức Đảng trên không gian số.

Anh Huỳnh Tây, Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật cho rằng, quan trọng hơn, cần xây dựng “bản lĩnh số” cho thế hệ trẻ. Đó là biết chọn lọc, phản biện và bảo vệ quan điểm đúng đắn trong môi trường thông tin đa chiều.

Từ những mô hình ở cơ sở đến giảng đường và định hướng chung, có thể thấy rõ: Xây dựng Đảng trong giai đoạn mới không tách rời không gian số. Và trong không gian đó, đảng viên trẻ đang từng bước trở thành lực lượng nòng cốt, tạo ra những chuyển động thực chất trong đời sống.