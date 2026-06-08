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ClockThứ Ba, 09/06/2026 09:57

Lương hưu tăng, niềm vui lan tỏa đến từng con ngõ

HNN - Những ngày qua, thông tin tăng lương hưu từ ngày 1/7/2026 theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP trở thành đề tài được bàn tán rôm rả nhất. Với nhiều người cao tuổi có mức lương hưu khiêm tốn, sự hỗ trợ kịp thời này chính là điểm tựa thiết thực để họ tự tin lo cho cuộc sống hàng ngày.

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 Cán bộ hưu trí nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Ảnh: Ngọc Hòa

Bình thường người trẻ đi làm lo một, người già lo mười. Ở cái tuổi xế chiều, nỗi lo lớn nhất chẳng phải là ăn ngon mặc đẹp, mà là khoản thuốc men lúc trái gió trở trời. Như chuyện của o Minh ở phường Thủy Xuân. O từng làm bên ngành dệt may, về hưu trước năm 1995 sau hơn 20 năm cống hiến, mà giờ lương hưu mỗi tháng vỏn vẹn chỉ hơn 3 triệu đồng. O tâm sự: “Già rồi nên đau ốm triền miên. Giờ tiền điện, tiền nước cái chi cũng tăng, nhận lương phải chi tiêu dè sẻn lắm mới không bị thiếu trước, hụt sau”.

Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2026, lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng 8%. Với mức lương hiện tại, o Minh sẽ được tăng thêm khoảng 240.000 đồng, nâng mức hưởng lên khoảng 3,24 triệu đồng/tháng. Nhưng cái đáng quý nhất vẫn là chính sách bù riêng cho những người hưởng thấp. Vì sau khi tăng 8% mà mức nhận vẫn dưới 3,5 triệu đồng, o Minh sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng nữa. Tính ra, o sẽ có trên 3,5 triệu đồng mỗi tháng cũng đủ để có thêm đồng ra, đồng vào lo phần chợ búa, thuốc men.

Cũng chung tâm trạng phấn khởi đó là chú Nam, một giáo viên về hưu ở phường Vỹ Dạ. Lương chú khá hơn một chút, được tầm 4,8 triệu đồng/tháng và từ tháng 7 tới sẽ tăng lên khoảng gần 5,2 triệu đồng/tháng. Dù cuộc sống của hai vợ chồng già có phần dễ thở hơn, chú Nam vẫn luôn trăn trở cho những đồng nghiệp, những người công nhân cùng thời đang nhận mức lương lấp lửng từ 3,5 đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng.

Cái hay của đợt điều chỉnh lần này là, những trường hợp sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn từ trên 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên thẳng mức 3,8 triệu đồng/tháng. Trong nhóm này có nhiều công nhân, người lao động thuộc thế hệ đi làm từ những năm trước, lúc ấy mức lương và điều kiện đóng bảo hiểm xã hội còn thấp nên khi về hưu khá chật vật. Với nhiều người già, việc được hỗ trợ thêm trong đợt điều chỉnh này khiến họ cảm thấy mình vẫn được quan tâm.

Tại các khu dân cư ở Huế, câu chuyện này đang trở thành đề tài rôm rả. Người tính thử mình được tăng bao nhiêu, người hỏi nhau có thuộc diện được cộng thêm tiền hay không. Đi qua những năm tháng cống hiến, vài trăm nghìn đồng tăng thêm lúc này cũng là khoản đáng để trông chờ.

Dẫu vậy, niềm vui của những người già vẫn phảng phất một nỗi lo kinh điển: Sợ giá cả thị trường “chạy trước” lương. Thường cứ nghe tin phong phanh tăng lương, chưa thấy tiền đâu nhưng giá cả có thể đã rục rịch tăng theo. Vì thế, mong muốn lớn nhất của các cụ lúc này là Nhà nước sẽ có những biện pháp kiểm soát thị trường thật chặt chẽ, để niềm vui tăng lương được trọn vẹn và thực chất.

Việc liên tục điều chỉnh lương hưu những năm qua chính là minh chứng cho một hệ thống an sinh nhân văn, nơi người cao tuổi luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Khoản hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp các cụ vơi bớt âu lo, mà còn là điểm tựa thiết thực để họ chủ động chăm lo cho bản thân và an tâm vui sống.

An Nhiên
 Từ khóa:
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