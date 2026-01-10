Tạo nguồn đảng viên trẻ chất lượng

Sinh viên Đại học Huế ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2025

Nguồn phát triển Đảng lớn

Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương hiện gặp khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ. Riêng với Huế, thành phố lại có lợi thế đặc biệt từ Đại học Huế. Nếu được định hướng và khai thác đúng, nơi đây có thể trở thành “nguồn cung” cán bộ cơ sở chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa lâu dài của đội ngũ đảng viên.

Theo Bí thư Đoàn Đại học Huế Lê Chí Hùng Cường, SV được kết nạp Đảng đều trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, có động cơ phấn đấu đúng đắn, đạt thành tích học tập tốt, nhiều em giữ vững danh hiệu SV giỏi, xuất sắc. Đội ngũ này luôn đi đầu trong các phong trào đoàn - hội, tình nguyện, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số; thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và khả năng lan tỏa giá trị tích cực trong môi trường đại học.

Giai đoạn 2020 - 2025, toàn Đảng bộ Đại học Huế đã kết nạp 1.029 đảng viên mới, với hơn 80% là SV, học viên. Riêng năm 2025 có 131 đảng viên mới, đa số là SV. Song, xét trên yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài, con số đó mới phản ánh một phần tiềm năng.

So với quy mô đào tạo khoảng 40 nghìn SV đại học mỗi năm, tỷ lệ SV phấn đấu vào Đảng vẫn chưa tương xứng; trong khi việc giữ chân đảng viên trẻ, tạo môi trường rèn luyện, bố trí sử dụng sau tốt nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc. Khảo sát tại một số trường thành viên cho thấy, nhiều SV chỉ tập trung học tập, chuẩn bị nghề nghiệp, chưa quan tâm nhiều đến việc phấn đấu vào Đảng. Thậm chí, một bộ phận còn cho rằng việc trở thành đảng viên chưa mang lại lợi thế rõ rệt khi xin việc trong môi trường hiện nay.

Một phân tích tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cho thấy, trong hai năm 2024 và 2025, hơn 95% SV có việc làm hoặc học cao học trong năm đầu sau tốt nghiệp, nhưng chủ yếu làm việc ở khu vực doanh nghiệp. Số lượng làm việc trong các cơ quan nhà nước chiếm tỷ lệ rất thấp. Lý do là cơ hội tuyển dụng vào khu vực công ngày càng thu hẹp; môi trường tư nhân hấp dẫn hơn về thu nhập, phúc lợi và cơ hội phát triển.

Một thực tế khác là nếu không có môi trường rèn luyện sau tốt nghiệp, tình trạng xóa tên sẽ khó tránh khỏi. Theo Đại học Huế, vài năm gần đây, số đảng viên trẻ bị xóa tên có xu hướng tăng nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu là chưa kịp tìm được việc làm ổn định, không duy trì sinh hoạt thường xuyên, chuyển sinh hoạt chậm hoặc không chuyển sinh hoạt. Đây không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà cho thấy khoảng trống cơ chế trong quản lý, kết nối và bố trí nguồn đảng viên trẻ sau khi ra trường.

Không để lãng phí nguồn

Nguồn đảng viên trẻ từ Đại học Huế không chỉ bổ sung về số lượng, mà có thể tạo chuyển biến về phương thức lãnh đạo ở cơ sở khoa học hơn, dân chủ hơn, hiện đại hơn. Khi Huế hướng tới đô thị thông minh, văn hóa, bền vững, đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến sẽ là yếu tố quyết định tạo ra sự khác biệt.

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế cho rằng, cần chủ động xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá động cơ, thái độ rèn luyện của SV ngay từ năm thứ nhất; tạo nguồn sớm thay vì chỉ phát hiện cuối khóa. Đồng thời, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ SV theo hướng tăng tính thực tiễn, gắn với xây dựng Đảng trong điều kiện chuyển đổi số, hội nhập quốc tế...

Nhiều giải pháp được Đảng ủy Đại học Huế định hướng triển khai là đẩy mạnh mô hình “đảng viên xung kích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo”, gắn nghiên cứu chuyên môn với trách nhiệm xã hội - chính trị; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy các trường với đảng ủy xã, phường để giới thiệu SV ưu tú sinh hoạt tạm thời, thực tập tại cơ quan nhà nước; nhận diện quá trình, kết quả rèn luyện và “đặt hàng” nhiệm vụ cụ thể từ cơ sở.

Nhiều ý kiến cho rằng, cơ sở đào tạo làm tốt khâu “đào tạo - phát hiện - rèn luyện”, mà thành phố chưa có cơ chế sử dụng hiệu quả thì nguồn lực vẫn có nguy cơ lãng phí. Do vậy, cần chính sách dài hơi từ phía thành phố. Đó là xây dựng đề án tuyển dụng, thu hút SV là đảng viên có thành tích cao vào công tác tại phường, xã, cơ quan hành chính; bố trí nhiệm vụ phù hợp, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn; ban hành cơ chế sinh hoạt Đảng linh hoạt cho SV sau ra trường, tránh đứt quãng; xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên trẻ kết nối tự động giữa Đảng ủy Đại học Huế - Thành ủy - đảng ủy các phường, xã để có sự chủ động trong sử dụng nguồn hiệu quả.

Với Huế, để phát triển bền vững dựa trên tri thức, văn hóa và đổi mới sáng tạo, cần lớp cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, tư duy hiện đại. Nguồn đảng viên trẻ từ Đại học Huế vì thế phải được xem là nhiệm vụ chiến lược tạo nguồn cán bộ cho 5 - 10 năm tới, thậm chí là xa hơn nữa, chứ không chỉ để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp trong năm.