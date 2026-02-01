Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Phú Lộc lần thứ I

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội TDTT xã Phú Lộc

Mở đầu buổi lễ là chương trình diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 25 đoàn đại diện cho lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn và các đoàn thể trong toàn xã, thể hiện tinh thần đoàn kết, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm xây dựng phong trào TDTT ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, nghi thức rước và thắp đuốc truyền thống được tổ chức trang nghiêm. Ông Lê Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lộc đã thắp ngọn lửa truyền thống, chính thức khai mạc Đại hội TDTT.

Đại hội TDTT xã Phú Lộc lần thứ I được tổ chức với 8 môn thi đấu (bóng đá, cầu lông, bi da, bơi lội, cờ tướng, cờ vua, việt dã, đua thuyền), thu hút hơn 500 vận động viên đến từ các thôn và đơn vị trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời là dịp đánh giá phong trào TDTT quần chúng trong những năm qua.

Thông qua Đại hội, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ X, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân.