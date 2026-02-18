Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa diễn ra trong không khí sôi nổi, tưng bừng. (Ảnh: VIẾT THÀNH)

Sáng 21/2, tại Di tích quốc gia đặc biệt gò Đống Đa (phường Đống Đa, Hà Nội), Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Đống Đa tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2026). Dự lễ hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau lễ dâng hương lên Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, thay mặt Đảng ủy, chính quyền, nhân dân phường Đống Đa, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt đã ôn lại chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa lịch sử. Cuối năm 1788, lợi dụng tình hình Đại Việt rối ren, nhà Thanh đã đem 29 vạn quân sang xâm lược nước ta và nhanh chóng chiếm được thành Thăng Long.

Nghĩa quân Tây Sơn đã mở cuộc hành quân thần tốc tiến đánh quân Thanh vào Tết Kỷ Dậu 1789. Trong đó, chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa có ý nghĩa lịch sử, mở toang cánh cổng tiến vào kinh thành Thăng Long. Đúng ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu, Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Thanh, tiến vào giải phóng kinh thành Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân.

Đảng ủy, chính quyền, nhân dân phường Đống Đa phát huy hào khí của chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa năm xưa trong đổi mới tư duy, đổi mới mô hình tăng trưởng, chủ động nắm bắt thời cơ để góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Kết thúc các hoạt động nghi lễ, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật tái hiện trận chiến đánh đuổi 29 vạn quân Thanh dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, với Chương 1 là màn sử thi về chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. Chương 2 mang chủ đề Mùa xuân khát vọng.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian phong phú: đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật, thi đấu cờ tướng, cờ người… Các hoạt động được bố trí phù hợp cảnh quan di tích, bảo đảm sự hài hòa giữa phần lễ và phần hội, góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong những ngày đầu xuân.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra trong trật tự, an toàn, văn minh, năm nay, Ủy ban nhân dân phường Đống Đa đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Ban tổ chức kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực như trộm cắp, mê tín dị đoan; triển khai kế hoạch phân luồng giao thông, sắp xếp vị trí đỗ xe và phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh trật tự, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Công tác quản lý các hoạt động dịch vụ tại di tích được thực hiện nghiêm túc. Trong khu vực bảo vệ di tích không tổ chức kinh doanh, buôn bán; không cho bán hàng rong ngoài khu di tích; không tổ chức dịch vụ ăn uống và các hoạt động mang tính phản cảm.

Việc trông giữ xe được thực hiện miễn phí; các điểm trông giữ xe bố trí tại Trường tiểu học Quang Trung và số 22 phố Đặng Tiến Đông nhằm phục vụ nhân dân và du khách.

Trước, trong và sau lễ hội, phường thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, đeo bám khách gây mất trật tự, ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian văn hóa di tích.

Song song với đó, công tác hậu cần, vệ sinh môi trường và y tế được bảo đảm chu đáo. Trong thời gian diễn ra lễ hội, phường bố trí 6 nhà vệ sinh lưu động có người trực; công nhân vệ sinh môi trường làm việc thường xuyên để thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp.

https://nhandan.vn/khai-mac-le-hoi-ky-niem-237-nam-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da-post944014.html