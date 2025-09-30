Bà Phạm Thị Ánh Tuyết được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phong Thái

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết (giữa) trao đổi thông tin tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ phường Phong Thái đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, phường đã vận động xây mới 17 nhà và sửa chữa 38 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng; trong đó quỹ “Vì người nghèo” của phường đóng góp 349 triệu đồng. Ngoài ra, phường còn xây dựng, sửa chữa thêm 14 ngôi nhà Đại đoàn kết với kinh phí gần 284 triệu đồng, hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng “Thành phố Huế xanh - sạch -sáng - không rác thải”. Hàng năm, trên 98% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% tổ dân phố tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân”. Phong trào hiến đất, giải phóng mặt bằng cũng được người dân tích cực hưởng ứng, góp phần xây dựng nhiều công trình hạ tầng dân sinh.

Hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện được chú trọng. Quỹ “Vì người nghèo” phường đã tiếp nhận hơn 484 triệu đồng sau khi sáp nhập mô hình chính quyền 2 cấp. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai, phường đã vận động được hơn 997 triệu đồng tiền mặt và tiếp nhận hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ phường Phong Thái xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng phường ngày càng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Nguyễn Thị Ái Vân biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận phường Phong Thái; đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với các nội dung thiết thực, trong đó cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng…

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Chấp hành Ủy ban MTTQVN phường Phong Thái khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 ủy viên. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2025-2030.