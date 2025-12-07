Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2025. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cục Thống kê cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 3.695 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15,96 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,2% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 9,17 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 3,14 tỷ USD, chiếm 19,7%; các ngành còn lại đạt 3,65 tỷ USD, chiếm 22,8%.

Theo Cục Thống kê, trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,29 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 3,40 tỷ USD, chiếm 21,3%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 1,66 tỷ USD, chiếm 10,4%; Nhật Bản 1,56 tỷ USD, chiếm 9,8%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 6,3%; Đài Loan (Trung Quốc) 951,1 triệu USD, chiếm 6,0%; Hàn Quốc 659,6 triệu USD, chiếm 4,1%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 1.318 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 11,62 tỷ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 3.225 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,11 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,0 tỷ USD, chiếm 32,7% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 1,13 tỷ USD, chiếm 18,5%; ngành còn lại 2,99 tỷ USD, chiếm 48,8%.

Đáng lưu ý, Cục Thống kê cho biết, chỉ số quan trọng nhất của việc đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là số vốn thực đã được giải ngân thực tế. Số liệu này thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2025 ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện rất cao, trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,56 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,67 tỷ USD, chiếm 7,1%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 754,9 triệu USD, chiếm 3,2%.