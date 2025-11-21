Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị Ban Thường vụ đầu tháng 11/2025

Từ thực tiễn cơ sở

Ở phường Hương An, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy được thể hiện rõ nhất trong cách ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản điều hành, nhất là NQ. Thay vì phổ biến, quán triệt theo lối “đọc - chép”, các chi bộ đã tổ chức thảo luận mở, lấy ý kiến đảng viên và Nhân dân ngay từ khâu dự thảo. Các NQ sau khi ban hành đều được công khai rộng rãi, tạo sự đồng thuận cao. Cuối mỗi tháng, Ban Xây dựng Đảng phường tổng hợp, thông tin đến người dân các hoạt động nổi bật, văn bản quan trọng của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phường để Nhân dân cùng biết, theo dõi và giám sát.

Tại buổi quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ phường Hương An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Đảng ủy phường Trương Quang Trung chia sẻ: “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong NQ của Đảng bộ phường. Đổi mới là làm sao để các văn bản, NQ ngắn gọn, dễ hiểu, sát dân, được dân ủng hộ. Khi dân đồng thuận, việc thực hiện đạt kết quả rõ rệt”.

Nhờ vậy, các NQ quan trọng của phường thời gian qua, như NQ về tăng cường giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, xây dựng “phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030; NQ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng… đều được triển khai đến tận cơ sở và người dân, đi vào cuộc sống với tinh thần trách nhiệm cao.

Ở các xã, phường khác, đổi mới phương thức lãnh đạo được thể hiện rõ trong tinh thần “Đảng lãnh đạo - dân làm chủ - chính quyền phục vụ”. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, quy trình giải quyết hồ sơ được số hóa, niêm yết công khai, giúp người dân dễ dàng tra cứu, giảm tối đa thời gian chờ đợi.

Ông Nguyễn Tài, người dân phường Hương Trà bày tỏ: “Điều người dân mong nhất khi đến giải quyết thủ tục hành chính là nhanh, rõ ràng và được hướng dẫn cụ thể. Thời gian qua, tôi thấy mọi việc rất khoa học, minh bạch. Cách làm mới này cho thấy chính quyền thực sự đang hướng về người dân".

Bí thư Đảng ủy xã Lộc An Nguyễn Ngọc Anh cho biết, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy xã được gắn chặt với công tác dân vận và phát triển đảng viên. Cấp ủy viên được phân công phụ trách từng thôn, định kỳ xuống sinh hoạt cùng chi bộ, nắm bắt tâm tư, kịp thời giải quyết kiến nghị của dân. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, đầm phá được duy trì ổn định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Không chỉ ở cơ sở, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy cũng là một điểm sáng trong đổi mới phương thức lãnh đạo. Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Quốc Thắng cho biết: “Đảng bộ Văn phòng xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; số hóa toàn bộ công tác văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, bảo mật tuyệt đối, đảm bảo thông tin thông suốt 24/7”.

Chuyển động toàn Đảng bộ

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ TP. Huế đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng từ khâu ra chủ trương, ban hành NQ, đến lãnh đạo triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Để đạt mục tiêu đó, Thành ủy triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, như tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành; đổi mới chế độ làm việc theo hướng khoa học, công khai, minh bạch; gắn đổi mới phương thức lãnh đạo với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt ở mọi cấp. Đảng bộ thành phố đặc biệt coi trọng phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo. Thành ủy cũng tăng cường phản biện xã hội, giám sát các dự án đầu tư, đạo đức công vụ, hướng tới xây dựng bộ máy chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.

UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn cho biết: “Thành ủy tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học, dân tộc thiểu số; phát triển tổ chức đảng ở khu vực ngoài Nhà nước; kiên quyết sàng lọc đảng viên không đủ tư cách, bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ”.

Trở lại với cơ sở, có thể thấy khi Đảng gần dân, hiểu dân, hành động vì dân, mọi NQ, chủ trương đều đi vào cuộc sống. Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Võ Lê Nhật khẳng định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng chính là làm cho Đảng gần dân hơn, hiểu dân hơn và hành động vì lợi ích của dân. Chỉ khi dân tin, dân ủng hộ, NQ mới thực sự trở thành sức mạnh trong đời sống”.