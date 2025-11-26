  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 27/11/2025 16:11

Kỳ vọng bứt phá thành trung tâm ẩm thực châu Á từ sự kiện quy tụ 13 đầu bếp Michelin

HNN.VN - Ngày 27/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với Ban Tổ chức chương trình “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs”.
Lãnh đạo thành phố cùng Ban Tổ chức chương trình “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” chụp ảnh lưu niệm 

Theo Ban tổ chức, từ ngày 23 - 30/11, Tuần lễ sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế, trong khuôn khổ các hoạt động của “Năm Du lịch quốc gia 2025”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đón 13 đầu bếp Michelin - những tinh hoa ẩm thực thế giới đến từ các quốc gia gồm Ý, Pháp, Anh, Hy Lạp, Đức, Áo, Hà Lan, Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) hội tụ trong một sự kiện ẩm thực quy mô quốc tế.

Đồng hành cùng “100 Flavors” là dự án ẩm thực toàn cầu Dinner Incredible, do Chef Giorgio Diana sáng lập, từng gây tiếng vang tại Rome, Tokyo, Singapore, New York. Với sự kết nối của Chef Michael Bao, Việt Nam trở thành điểm đến tiếp theo của hành trình khám phá ẩm thực quốc tế không chỉ là quốc gia giàu nguyên liệu mà còn là vùng đất của di sản, văn hóa và cảm xúc sáng tạo.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, ngày 26/11 tại La Vela Saigon Hotel (TP. Hồ Chí Minh), sự kiện mở đầu sẽ là đêm tiệc tôn vinh phong cách ẩm thực cao cấp đương đại trong không gian 5 sao sang trọng. Tiếp đó, tại TP. Huế vào ngày 28/11 tại Hue Times Square (số 5 Lê Lợi, bờ sông Hương), chương trình sẽ tái hiện “Dạ yến Hoàng cung” - một trải nghiệm ẩm thực cung đình kết hợp cùng Nhã nhạc - Di sản văn hóa phi vật thể thế giới nhằm tôn vinh chiều sâu văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “TP. Huế rất vinh dự được đồng hành và là điểm đến của sự kiện "100 Flavors - Michelin-Starred Chefs". Với chiều sâu di sản ẩm thực cung đình và truyền thống văn hóa đặc sắc, Huế cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đầu bếp quốc tế có thể thăng hoa cảm hứng sáng tạo và lan tỏa giá trị ẩm thực Việt Nam ra thế giới.”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định: “Chúng tôi mong muốn rằng thông qua sự giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực thế giới và bản sắc Huế, không chỉ sản sinh ra những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, mà còn mở ra hướng phát triển mới, đưa Huế trở thành một trong những trung tâm ẩm thực – văn hóa - du lịch của khu vực châu Á".

Ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ kỳ vọng: “13 đầu bếp Michelin là những đại sứ văn hóa và sáng tạo. Sự hiện diện của 13 đầu bếp tại Huế là lời khẳng định rằng thành phố di sản không chỉ gìn giữ quá khứ, mà còn sẵn sàng hội nhập, đổi mới và kiến tạo tương lai".

Đại diện Ban Tổ chức sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” bày tỏ sự trân trọng đối với sự tiếp đón của thành phố Huế. Đồng thời, nhấn mạnh: “Sự hội tụ của 13 đầu bếp Michelin tại Việt Nam là một hành trình để thế giới khám phá vẻ đẹp của ẩm thực Việt qua những con mắt sáng tạo và tinh tế hàng đầu. Huế là điểm đến tuyệt vời, bởi nơi đây mang dấu ấn của hoàng cung, của nhã nhạc, của những bữa tiệc vương giả được truyền qua nhiều thế hệ”.

Văn Bốn
 Từ khóa:
lãnh đạothành phốlàm việc13 đầu bếp Michelin
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways

Chiều 26/11, trong chương trình công tác tại Hà Nội, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Bamboo Airways về việc xúc tiến mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế đến Huế. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan của thành phố. Về phía Bamboo Airways có ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways
Chuẩn bị tốt cho Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025

Ngày 26/11, Đoàn công tác của UBND TP. Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) nhằm rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025.

Chuẩn bị tốt cho Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025
Cử tri kiến nghị các vấn đề về giao thông, môi trường và chính sách an sinh

Trong chiều 25/11, tại các buổi tiếp xúc cử tri ở Thanh Thủy, Nam Đông, Quảng Điền và Thuận An, các tổ đại biểu HĐND thành phố ghi nhận hàng loạt kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, chế độ chính sách, đền bù thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ sản xuất, vệ sinh môi trường, rác thải và nâng cấp cơ sở giáo dục.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về giao thông, môi trường và chính sách an sinh
Luật Đất đai tạo động lực cho thành phố phát triển

Luật Đất đai mới được thông qua đã tạo ra cơ chế chặt chẽ, minh bạch, giúp việc thực hiện các thủ tục về đất đai thuận lợi hơn, từ đó, tạo động lực để các dự án (DA) triển khai sớm, hiệu quả và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Luật Đất đai tạo động lực cho thành phố phát triển
Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Từ những chuyển biến ở cơ sở đến sự đổi mới trong toàn Đảng bộ, tinh thần nghị quyết (NQ) đang được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, sức cầm quyền ngày càng được nâng cao của Đảng bộ TP. Huế.

Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top