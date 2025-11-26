Kỳ vọng bứt phá thành trung tâm ẩm thực châu Á từ sự kiện quy tụ 13 đầu bếp Michelin

Lãnh đạo thành phố cùng Ban Tổ chức chương trình “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” chụp ảnh lưu niệm

Theo Ban tổ chức, từ ngày 23 - 30/11, Tuần lễ sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế, trong khuôn khổ các hoạt động của “Năm Du lịch quốc gia 2025”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đón 13 đầu bếp Michelin - những tinh hoa ẩm thực thế giới đến từ các quốc gia gồm Ý, Pháp, Anh, Hy Lạp, Đức, Áo, Hà Lan, Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) hội tụ trong một sự kiện ẩm thực quy mô quốc tế.

Đồng hành cùng “100 Flavors” là dự án ẩm thực toàn cầu Dinner Incredible, do Chef Giorgio Diana sáng lập, từng gây tiếng vang tại Rome, Tokyo, Singapore, New York. Với sự kết nối của Chef Michael Bao, Việt Nam trở thành điểm đến tiếp theo của hành trình khám phá ẩm thực quốc tế không chỉ là quốc gia giàu nguyên liệu mà còn là vùng đất của di sản, văn hóa và cảm xúc sáng tạo.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, ngày 26/11 tại La Vela Saigon Hotel (TP. Hồ Chí Minh), sự kiện mở đầu sẽ là đêm tiệc tôn vinh phong cách ẩm thực cao cấp đương đại trong không gian 5 sao sang trọng. Tiếp đó, tại TP. Huế vào ngày 28/11 tại Hue Times Square (số 5 Lê Lợi, bờ sông Hương), chương trình sẽ tái hiện “Dạ yến Hoàng cung” - một trải nghiệm ẩm thực cung đình kết hợp cùng Nhã nhạc - Di sản văn hóa phi vật thể thế giới nhằm tôn vinh chiều sâu văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “TP. Huế rất vinh dự được đồng hành và là điểm đến của sự kiện "100 Flavors - Michelin-Starred Chefs". Với chiều sâu di sản ẩm thực cung đình và truyền thống văn hóa đặc sắc, Huế cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đầu bếp quốc tế có thể thăng hoa cảm hứng sáng tạo và lan tỏa giá trị ẩm thực Việt Nam ra thế giới.”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định: “Chúng tôi mong muốn rằng thông qua sự giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực thế giới và bản sắc Huế, không chỉ sản sinh ra những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, mà còn mở ra hướng phát triển mới, đưa Huế trở thành một trong những trung tâm ẩm thực – văn hóa - du lịch của khu vực châu Á".

Ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ kỳ vọng: “13 đầu bếp Michelin là những đại sứ văn hóa và sáng tạo. Sự hiện diện của 13 đầu bếp tại Huế là lời khẳng định rằng thành phố di sản không chỉ gìn giữ quá khứ, mà còn sẵn sàng hội nhập, đổi mới và kiến tạo tương lai".

Đại diện Ban Tổ chức sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” bày tỏ sự trân trọng đối với sự tiếp đón của thành phố Huế. Đồng thời, nhấn mạnh: “Sự hội tụ của 13 đầu bếp Michelin tại Việt Nam là một hành trình để thế giới khám phá vẻ đẹp của ẩm thực Việt qua những con mắt sáng tạo và tinh tế hàng đầu. Huế là điểm đến tuyệt vời, bởi nơi đây mang dấu ấn của hoàng cung, của nhã nhạc, của những bữa tiệc vương giả được truyền qua nhiều thế hệ”.