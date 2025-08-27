Để chi bộ thực sự là “tế bào” của Đảng

Ghi chép nội dung thu - nộp đảng phí. Ảnh: Ngọc Hòa

Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn đặt ra yêu cầu đầu tiên và mang tính bắt buộc là mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức Đảng; cụ thể là trong một chi bộ nơi đảng viên công tác hoặc sinh sống. Nhiệm vụ này được quy định rõ tại Điều lệ Đảng. Tất cả đảng viên của Đảng, dù giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất, hay đảng viên mới được kết nạp đều là thành viên của một chi bộ cụ thể. Đây là nguyên tắc của Đảng và chi bộ cũng là "trường học chính trị" đầu tiên của mỗi đảng viên. Một trong những nội dung trong lời tuyên thệ của đảng viên khi được kết nạp vào Đảng là tham gia sinh hoạt Đảng (tức sinh hoạt chi bộ) và đóng đảng phí đầy đủ.

Chính nhờ thực hiện tốt quy định này mà Đảng ta ngày càng lớn mạnh, toàn Đảng là một khối thống nhất ý chí và hành động, nhiều chủ trương, quyết sách lớn của Đảng được hình thành từ những kiến nghị, sáng kiến của chi bộ.

Tuy vậy, thực tế sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi cũng đã bộc lộ một số vấn đề. Một số đảng viên có tâm lý, tư tưởng xem nhẹ sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ đơn điệu, thậm chí có nơi biến cuộc họp chi bộ thành họp chuyên môn. Điều đáng lo ngại là việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ chưa nghiêm túc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, dẫn đến hiện tượng nghị quyết của chi bộ không phải là sản phẩm của trí tuệ tập thể mà chỉ là thể hiện ý kiến của thiểu số... Và tất yếu ở những chi bộ xảy ra hiện tượng như vậy thì không còn sức chiến đấu, tính Đảng bị suy giảm...

Chỉ thị 50 của Ban Bí thư nêu rõ quan điểm: "Chi bộ là tế bào, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở..." và đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đó là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Các cấp ủy và mỗi đảng viên phải nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi đây là "mệnh lệnh chính trị", là "cuộc họp quan trọng nhất". Tuyệt đối không được lồng ghép sinh hoạt chi bộ với các cuộc họp khác; đồng thời thống nhất trong toàn Đảng sinh hoạt chi bộ vào ngày mùng 3 hàng tháng (thời điểm có thể thay đổi, nhưng bảo đảm sinh hoạt vào tuần đầu tiên của tháng).

Với tính chất là "cuộc họp quan trọng nhất", nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ được yêu cầu đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của cấp trên. Đồng thời, phù hợp với từng loại hình chi bộ (chi bộ trong cơ quan hành chính, chi bộ trong lực lượng vũ trang, chi bộ trong đơn vị sự nghiệp, chi bộ trong doanh nghiệp, chi bộ trong các hội quần chúng, chi bộ thôn/tổ dân phố...). Mỗi năm sinh hoạt chi bộ chuyên đề ít nhất 4 lần (theo từng quý)...

Luôn giữ vững và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng trong sinh hoạt chi bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thương yêu đồng chí... Thực hiện tốt những nguyên tắc này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, cũng là giải pháp rất hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... của đảng viên ngay từ cơ sở.

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn chặt với việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư và cấp ủy viên. Bí thư, cấp ủy viên chi bộ trước hết là những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có kinh nghiệm công tác Đảng, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết của chi bộ.

Ban Bí thư còn đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp thuộc về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, như tiêu chí đánh giá, xếp loại chi bộ; đánh giá thực hiện mô hình "chi bộ 4 tốt"; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc thực hiện chế độ, nền nếp sinh hoạt chi bộ; việc bố trí nguồn lực phục vụ hoạt động của chi bộ.

Thực hiện tốt Chỉ thị 50 của Ban Bí thư là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đảng viên và cấp ủy các cấp để góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử.