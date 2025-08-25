Đức tin tôn giáo song hành cùng niềm tin chính trị - Bài 2: Chìa khóa gắn kết giữa Đảng và đồng bào có đạo

Đảng viên Lê Quang Phụng (bên phải) - một cựu quân nhân, một giáo dân tận tụy

Sức mạnh từ sự đồng hành và linh hoạt

Những đảng viên là người có đạo luôn đảm nhận vai trò đặc biệt không chỉ là người thực thi đường lối, chính sách của Đảng, mà còn là “cầu nối” thầm lặng giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cộng sản. Chính sự am hiểu phong tục, tín ngưỡng, cùng với sự mẫu mực trong đời sống cộng đồng đã giúp họ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận ở vùng có đạo.

Tại thôn Truyền Nam, phường Mỹ Thượng, nơi 99% dân số theo Công giáo, những đảng viên như ông Đặng Anh Hùng, Bí thư Chi bộ, hay ông Hồ Minh Lộc giáo dân gương mẫu, chính là “hạt nhân” thắp lửa phong trào tại địa phương. Từ vận động hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị, đến bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh - họ luôn tiên phong, lặng lẽ mà kiên trì. Họ không chỉ làm gương mà còn gần gũi để truyền tải chủ trương của Đảng tới đồng bào có đạo một cách mềm dẻo, dễ tiếp nhận.

“Là người có đạo, tôi càng phải gương mẫu để chứng minh rằng, vào Đảng không phải từ bỏ đức tin, mà là để phụng sự cộng đồng tốt hơn”, đảng viên Hồ Minh Lộc chia sẻ.

Từ những bước chân lặng lẽ nhưng kiên trì, nhiều vùng từng được xem là “trắng” đảng viên nay đã hình thành những tổ chức đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Chi bộ thôn Truyền Nam là một minh chứng sinh động cho hành trình ấy. Đây là minh chứng rõ nét cho sức sống, sự lan tỏa và sức thuyết phục của Đảng trong lòng đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo.

Một trong những nhân tố quan trọng giúp củng cố mối quan hệ giữa Đảng và đồng bào có đạo chính là phương thức dân vận linh hoạt, thấm đẫm tình người. Không áp đặt, không hành chính hóa, nhiều cấp ủy ở TP. Huế đã chọn cách tiếp cận mềm dẻo: Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, cùng hành động.

Tại phường Phong Phú, đảng viên Lê Quang Phụng, một cựu quân nhân, đồng thời là giáo dân tận tụy vận động các tín hữu tích cực treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn. Kết quả ấy không thể đến từ mệnh lệnh, mà từ sự kiên trì, uy tín và lòng chân thành.

Tại phường Tây Lộc (nay là Phú Xuân), bà Nguyễn Thị Hòa, nguyên Chủ tịch Mặt trận và Hội Người cao tuổi phường đã nhẹ nhàng vận động cộng đồng phật tử tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Không dừng lại ở tuyên truyền hay vận động, sự linh hoạt còn thể hiện trong cả công tác tổ chức đảng, nhất là trong việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở vùng có đạo. Điểm mấu chốt là phát hiện và bồi dưỡng từ thực tiễn, từ những cá nhân sống tốt, tích cực trong các đoàn thể, có uy tín trong cộng đồng. Không “chỉ tiêu hóa”, không máy móc, mà linh hoạt thời gian sinh hoạt chi bộ, tránh trùng với giờ hành lễ; đồng thời, khéo léo giải thích để tín đồ hiểu rằng, Đảng không hề yêu cầu từ bỏ đức tin - chỉ cần sống tốt và phụng sự xã hội.

Từ “hạt giống đỏ” đến “rừng cây” đại đoàn kết

Theo thống kê, TP. Huế hiện có 727 đảng viên là người có đạo; trong đó, có 610 đảng viên theo Phật giáo, 106 đảng viên Công giáo. Đó là những “hạt giống đỏ”, là mắt xích quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, hiến đất mở đường, bảo vệ môi trường… Họ không chỉ là đảng viên, mà còn là người truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Để những “hạt giống đỏ" bén rễ và phát triển mạnh mẽ, cần có sự dẫn dắt bài bản từ tổ chức đảng và sự phối hợp đồng bộ từ hệ thống chính trị. Mô hình “3 gặp, 4 biết” đang được các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị ở TP. Huế triển khai là một minh chứng: Gặp người dân - gặp chức sắc - gặp tổ chức tôn giáo; biết tâm tư - biết hoàn cảnh - biết năng lực - biết nguyện vọng. Nhờ đó, nhiều tín đồ đã vượt qua e ngại, mạnh dạn bày tỏ mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nếu thiếu cơ chế theo dõi, khen thưởng, động viên kịp thời, không ít “hạt giống” sẽ bị lãng quên. Bởi vậy, cần giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, thiết lập “bản đồ nguồn nhân sự tôn giáo”, và biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình trong tôn giáo có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Quan điểm nhất quán của Đảng ta là: Phát triển đảng viên là người có đạo không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là biểu hiện sâu sắc của chính sách đại đoàn kết dân tộc. Không phải ai có đạo cũng sẽ là đảng viên, nhưng người giáo dân tốt hoàn toàn có thể là đảng viên tốt nếu họ sống vì cộng đồng.

“Người giáo dân tốt cũng có thể là đảng viên tốt nếu sống vì cộng đồng. Đức tin không ngăn cản lòng yêu nước, mà ngược lại càng làm cho lòng yêu nước cao hơn, thiêng liêng hơn”, ông Hồ Hiệu, Trưởng thôn Truyền Nam khẳng định.

Sợi dây kết nối giữa Đảng và đồng bào có đạo không được dệt bằng khẩu hiệu hay mệnh lệnh, mà bằng lòng tin, sự thấu cảm và những hành động bền bỉ từ cơ sở. Ở đó, những đảng viên là người có đạo chính là “người giữ lửa” - giữ cho ngọn lửa đại đoàn kết luôn ấm nồng trong lòng dân tộc.