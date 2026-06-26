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ClockThứ Ba, 30/06/2026 16:50

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết kỷ luật, khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm

HNN.VN - Chiều 30/6, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ năm nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

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 Đồng chí Phạm Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tập trung kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. 

Đến nay, toàn Đảng bộ có 12 tổ chức cơ sở đảng với 780 đảng viên; đã kết nạp 23 đảng viên mới, công nhận chính thức 14 đảng viên dự bị; triển khai chiến dịch cao điểm “35 ngày đêm số hóa dữ liệu ngành Tổ chức xây dựng Đảng”, góp phần chuẩn hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình tổ chức mới; việc chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ đảng viên và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên; đồng thời đề xuất tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tham mưu và tăng cường kiểm tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến -Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đòi hỏi các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, cần tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực nắm bắt, định hướng dư luận, quản lý chặt chẽ việc cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, kiện toàn tổ chức bộ máy theo các quy định mới của Trung ương.

Yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của kiểm tra, giám sát không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là giúp tổ chức đảng đoàn kết hơn, trong sạch hơn, hoạt động hiệu quả hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, đồng chí Phạm Đức Tiến yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng lấy kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo thay cho đánh giá theo quá trình. Theo đó, đầu mỗi quý, các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân phải đăng ký danh mục sản phẩm công việc để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hai quý liên tiếp sẽ được xem xét, bố trí, sắp xếp lại công tác theo quy định.

Đồng chí Phạm Đức Tiến chỉ rõ cần kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đang tồn tại dưới nhiều hình thức như đẩy việc sang đơn vị khác, đẩy lên cấp trên hoặc đẩy xuống cấp dưới. Người đứng đầu phải phát huy vai trò, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; những vấn đề mới, khó cần được đưa ra tập thể cấp ủy thảo luận dân chủ, thống nhất nghị quyết để tổ chức thực hiện, qua đó tạo môi trường bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Đẩy mạnh chuyển đổi sốsiết kỷ luậtkhắc phụctình trạng né tránhtrách nhiệmĐảng ủy các cơ quan Đảng thành phố
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