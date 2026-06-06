Biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô

Sáng 6/6, trong chuỗi hoạt động “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026”, chương trình biểu diễn thuyền buồm trên sóng nước lần đầu tiên được tổ chức. Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế và công nghiệp thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Vịnh Lăng Cô được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp hiếm có, nơi giao hòa giữa biển xanh, đầm phá, núi rừng và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất miền Trung. Đây không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch theo hướng bền vững và chất lượng cao. Bên cạnh việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, địa phương luôn xác định phải không ngừng đổi mới sản phẩm du lịch, tạo thêm nhiều trải nghiệm hấp dẫn để thu hút du khách. Từ định hướng đó, chương trình biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô được tổ chức với mong muốn mang đến một sản phẩm du lịch mới, kết hợp giữa thể thao biển, trải nghiệm thiên nhiên và quảng bá hình ảnh điểm đến.

20 cánh buồm lướt trên mặt nước trong xanh không chỉ tạo nên khung cảnh đẹp mắt, độc đáo mà còn thể hiện tinh thần chinh phục biển cả, sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên và khát vọng vươn xa của vùng đất Lăng Cô. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức tại Lăng Cô và cũng là một trong những bước đi mới nhằm khai thác hiệu quả hơn các lợi thế về biển và cảnh quan tự nhiên. Xã Chân Mây - Lăng Cô kỳ vọng chương trình sẽ góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch địa phương, tạo sức hút mới đối với du khách trong nước và quốc tế.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Huế Nguyễn Đình Trung thực hiện nghi thức căng buồm ra khơi tại chương trình

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết: “Festival Huế 2026 tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị Festival đặc trưng của Việt Nam, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên và những sản phẩm du lịch đặc sắc. Việc tổ chức các sự kiện tại những địa danh nổi tiếng như vịnh Lăng Cô, trong đó có hoạt động biểu diễn thuyền buồm không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch theo hướng xanh, bền vững. Định hướng sắp tới, sẽ nỗ lực để đưa hoạt động thuyền buồm trở thành một giải đua thường niên, có quy mô gắn với chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới cho năm tới và các năm tiếp theo”.

Tại chương trình năm nay, bên cạnh hoạt động biểu diễn của các vận động viên, ban tổ chức cũng bố trí để một số vị khách có nhu cầu được trải nghiệm trên thuyền buồm.

Cùng Báo Huế ngày nay Online ngắm nhìn các hoạt động biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô:

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị trước khi chương trình biểu diễn thuyền buồm bắt đầu

Gắn biểu tượng Festival Huế trên cánh buồm

Kiểm tra lại các khâu trước khi đưa thuyền xuống biển

Nghi thức chào cờ được thực hiện trang trọng trước chương trình biểu diễn thuyền buồm

Đưa thuyền xuống vịnh Lăng Cô

Những cánh buồm bắt đầu căng trước gió

Hình ảnh thuyền buồm tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trên vịnh Lăng Cô

Nhiếp ảnh gia có mặt từ sớm để ghi lại những hình ảnh biểu diễn thuyền buồm

Những cánh buồm dàn thành hàng ngang trên biển

Các vận động viên cố gắng điều chỉnh cánh buồm trước gió

Vươn xa giữa biển khơi

Du khách được tạo điều kiện lên thuyền trải nghiệm

Từ dấu ấn ban đầu của chương trình biểu diễn thuyền buồm, định hướng năm tới sẽ tổ chức giải đua thuyền buồm quy mô lớn

Clip một số khoảnh khắc tại chương trình biểu diễn thuyền buồn

HỮU PHÚC - ĐÌNH HOÀNG (Thực hiện)