Lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bóng đá Huế ngày càng chuyên nghiệp hơn

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng, biểu dương các cầu thủ sau thành tích xuất sắc ở mùa giải vừa qua

Tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2026, CLB Bóng đá Huế đã có hành trình thi đấu nỗ lực, bản lĩnh, nhất là giai đoạn lượt về vòng bảng với phong độ ấn tượng, qua đó, giành 22 điểm, đứng thứ Nhì bảng A.

Ở trận đấu tranh vé thăng hạng trực tiếp với Lâm Đồng trên sân Quy Nhơn (Gia Lai) ngày 13/6, một lần nữa CLB Bóng đá Huế chứng tỏ thực lực, kinh nghiệm và bản lĩnh khi định đoạt kết quả trận đấu ngay trong hiệp một với bàn thắng của Lâm Sơn và cú đúp của Hữu Tuấn, qua đó hoàn thành mục tiêu trở lại Giải hạng Nhất Quốc gia chỉ sau một mùa bóng thi đấu ở hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực bền bỉ của tập thể Đoàn Bóng đá, CLB Bóng đá Huế; sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa & Thể thao, sự đồng hành, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, nhất là tình cảm của đông đảo người hâm mộ, Hội CĐV giành cho đội bóng thời gian qua.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, ở mùa giải hạng Nhì vừa qua, CLB Bóng đá Huế phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách về chuyên môn, lực lượng và điều kiện thi đấu. Vượt lên tất cả, tập thể đội bóng đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao; nỗ lực không ngừng trong tập luyện, thi đấu, qua đó đạt thành tích đồng hạng nhất và hoàn thành xuất sắc mục tiêu thăng hạng đã đề ra.

Lãnh đạo thành phố tặng Bằng khen cho tập thể BHL, CLB Bóng đá Huế

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, sân chơi hạng Nhất chắc chắn sẽ khốc liệt hơn, tính cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, Sở Văn hóa & Thể thao, Đoàn Bóng đá Huế và CLB Bóng đá Huế cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao thể lực, kỹ - chiến thuật; đặc biệt sớm chuẩn bị lực lượng đảm bảo chất lượng, có chiều sâu để đạt thành tích cao tại giải hạng Nhất sắp tới.

Tiếp thu những chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, ông Lê Chí Nguyện – HLV CLB Bóng đá Huế hứa sẽ xây dựng đội bóng ngày càng chuyên nghiệp hơn, đồng thời bày tỏ, trong thời gian tới, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của thành phố, các sở ngành thông qua kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà tài trợ tham gia, đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng để CLB Bóng đá Huế từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động theo tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp, phù hợp với quy định của LĐBĐ Việt Nam, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Huế.

“Với nền tảng đã được vun đắp qua nhiều mùa giải, tin tưởng CLB Bóng đá Huế sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, tiếp tục bay cao, bay xa hơn trong mùa giải mới. Lãnh đạo thành phố cũng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để bóng đá Huế phát triển ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp”, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã tặng Bằng khen cho tập thể Ban huấn luyện, CLB Bóng đá Huế sau thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2026.