Mượn sách miễn phí và trách nhiệm giữ gìn

Học sinh có trách nhiệm bảo quản sách cẩn thận.

Rà soát nhu cầu mượn sách

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Thừa Lưu (xã Chân Mây - Lăng Cô) có 1.498 học sinh. Theo thống kê, có 1.100 học sinh đăng ký mượn SGK các môn học bắt buộc và 100% học sinh của trường đăng ký mượn tài liệu giáo dục địa phương. Quá trình rà soát nhu cầu mượn SGK diễn ra khá thuận lợi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Thừa Lưu cho biết, trên địa bàn vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên chính sách cho mượn SGK miễn phí có ý nghĩa rất thiết thực, giúp phụ huynh giảm bớt chi phí đầu năm học.

Em Nguyễn Võ Minh Quân, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Thừa Lưu chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được mượn SGK miễn phí. “Em sẽ bọc sách thật cẩn thận, giữ gìn sạch đẹp và không viết, vẽ lên sách để các em khóa sau vẫn được học bằng những cuốn sách còn mới”, Quân nói.

Không chỉ ở khu vực đồng bằng, chính sách mới còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh vùng cao. Trường THCS&THPT Hồng Vân (xã A Lưới 1) hiện có hơn 600 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhiều phụ huynh không có khả năng mua sách trước năm học, vì vậy việc được Nhà nước cho mượn sách giúp các em yên tâm đến trường, đồng thời giảm đáng kể áp lực cho gia đình.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS&THPT Hồng Vân cho hay, nếu như những năm trước, nhà trường phải chủ động vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoặc tìm nguồn sách cũ để khoảng 70 - 80% học sinh được mượn sách thì năm học này, 100% học sinh đều được tiếp cận nguồn SGK miễn phí.

Để mỗi bộ sách đi qua nhiều thế hệ

Nếu việc bảo đảm đủ SGK cho học sinh là bước khởi đầu thì làm thế nào để những bộ sách ấy được gìn giữ, tiếp tục phục vụ các khóa sau là mục tiêu lâu dài của chính sách. Vì vậy, các trường đang chủ động xây dựng quy trình quản lý, bảo quản và sử dụng sách theo hướng bền vững.

Trường THPT Thừa Lưu đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai chính sách lâu dài. Thư viện được bố trí khu vực riêng để quản lý, lưu trữ và cấp phát SGK miễn phí; đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp giữa cán bộ thư viện và giáo viên chủ nhiệm trong việc theo dõi, thu hồi và bảo quản sách sau mỗi năm học. Nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền để học sinh, phụ huynh hiểu đây là tài sản dùng chung, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản sách nhằm kéo dài thời gian sử dụng, góp phần phát huy hiệu quả của chính sách.

Tại Trường THCS&THPT Hồng Vân, việc cho học sinh mượn SGK không phải là hoạt động mới. Nhiều năm qua, nhà trường đã duy trì mô hình này với quy trình quản lý khá chặt chẽ, từ khâu cấp phát đầu năm học, thu hồi cuối năm đến kiểm tra, phân loại và bảo quản sách trước khi đưa vào phục vụ khóa học tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, điều quan trọng nhất là hình thành ý thức giữ gìn sách trong mỗi học sinh. Bởi mỗi cuốn sách không chỉ phục vụ một năm học mà còn là tài sản chung để nhiều thế hệ học sinh cùng sử dụng. Ông Cường kiến nghị Sở GD&ĐT ban hành quy định cụ thể về thời gian sử dụng của mỗi bộ SGK, chẳng hạn từ 3 đến 5 năm, làm cơ sở để các trường quản lý, đánh giá chất lượng và chủ động bổ sung, thay thế sách khi cần thiết.