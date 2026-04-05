Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương

Hoạt động quảng bá điểm đến tại xã Bình Điền. Ảnh: Ban Xây dựng Đảng Bình Điền

Chủ động tháo gỡ những “điểm nóng”

Việc Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc trực tiếp tiếp công dân định kỳ không chỉ là thực hiện đúng quy định, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của người đứng đầu cấp ủy. Những vấn đề người dân phản ánh, từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng đến hạ tầng dân sinh như thủy lợi, điện chiếu sáng… đều gắn chặt với đời sống hằng ngày.

“Những kiến nghị của người dân nếu không được giải quyết kịp thời sẽ trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến ổn định địa bàn. Vì vậy, cấp ủy phải trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng vụ việc”, ông Lê Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở tiếp nhận ý kiến, cách xử lý cũng được triển khai đồng bộ: Trả lời trực tiếp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, kiểm tra thực địa ngay sau buổi tiếp. Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, hạn chế tình trạng tồn đọng, kéo dài, đồng thời tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cũng tại địa bàn này, việc kiểm tra thực tế khu vực sông Cầu Hai cho thấy tinh thần chủ động của cấp ủy trong việc nhận diện sớm các nguy cơ. Từ tình trạng sạt lở, xâm thực đến lấn chiếm hành lang bảo vệ sông đều được xem xét toàn diện, đặt trong mối quan hệ giữa xử lý trước mắt và định hướng lâu dài. Các nội dung thuộc thẩm quyền được giải quyết ngay, những vấn đề cần thời gian được đưa vào kế hoạch cụ thể, công khai để người dân theo dõi, giám sát.

Ở Quảng Điền, câu chuyện thoát nước cho thấy cách tiếp cận sát thực tiễn của cấp ủy. Việc khảo sát trực tiếp từng tuyến mương, cống; lắng nghe ý kiến người dân đã giúp xác định đúng “nút thắt” trong hạ tầng dân sinh. Ông Lê Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho rằng: Hạ tầng thoát nước tưởng là việc nhỏ nhưng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; trước mắt phải khơi thông dòng chảy, về lâu dài phải đầu tư đồng bộ, không để tình trạng “mưa là ngập” kéo dài.

Tại phường Thuận An, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển - công trình có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng gặp không ít khó khăn. Nhưng với cách làm kiên trì, sát dân, cấp ủy đã từng bước tạo được sự đồng thuận. Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường chia sẻ: “Cán bộ phải xuống tận nhà, đối thoại thẳng thắn, giải thích rõ quyền lợi và trách nhiệm để người dân hiểu và ủng hộ. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, bàn giao đúng tiến độ, tạo điều kiện cho dự án triển khai theo kế hoạch”.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

Không chỉ xử lý những vấn đề cụ thể, vai trò của Đảng còn được thể hiện rõ ở tầm chiến lược, đặc biệt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nơi mỗi quyết sách phải bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt và tầm nhìn dài hạn. Sự chủ động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy góp phần định hình rõ hướng đi cho phát triển kinh tế, từ thu hút đầu tư, phát triển du lịch đến chuyển đổi số và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Trong các phiên họp Ban Thường vụ và Hội nghị Thành ủy gần đây, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời nâng cao hiệu quả điều hành, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển KT-XH. Phát triển kinh tế phải đặt trong tổng thể sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Mỗi cấp ủy phải là trung tâm đoàn kết, trung tâm điều hành, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tinh thần đó được cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm sáng tạo ở cơ sở. Tại Bình Điền, chiến dịch “Bình Điền xin chào - Welcome to Binh Dien” không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ. Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Chúng tôi muốn mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể phát triển. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ truyền thông, hình ảnh địa phương sẽ lan tỏa tự nhiên và bền vững.

Tại A Lưới, công tác kiểm tra, chuẩn bị mùa du lịch 2026 được triển khai bài bản, từ cơ sở hạ tầng đến môi trường, an ninh và chất lượng dịch vụ. Ông Hồ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 1 thông tin: “Phát triển du lịch không thể làm theo kiểu tự phát. Cấp ủy phải vào cuộc từ sớm, lãnh, chỉ đạo việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách”.

Từ thực tiễn có thể khẳng định, vai trò của Đảng được thể hiện cụ thể qua từng hành động, từng quyết sách ở cơ sở. Khi cấp ủy sâu sát, quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, mọi nguồn lực sẽ được khơi thông, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển KT-XH trong giai đoạn mới.