  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 03/04/2026 06:09

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương

HNN - Từ việc xử lý hiệu quả những vấn đề cụ thể ở cơ sở, vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định, tạo nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế.

 Hoạt động quảng bá điểm đến tại xã Bình Điền. Ảnh: Ban Xây dựng Đảng Bình Điền

Chủ động tháo gỡ những “điểm nóng”

Việc Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc trực tiếp tiếp công dân định kỳ không chỉ là thực hiện đúng quy định, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của người đứng đầu cấp ủy. Những vấn đề người dân phản ánh, từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng đến hạ tầng dân sinh như thủy lợi, điện chiếu sáng… đều gắn chặt với đời sống hằng ngày.

“Những kiến nghị của người dân nếu không được giải quyết kịp thời sẽ trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến ổn định địa bàn. Vì vậy, cấp ủy phải trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng vụ việc”, ông Lê Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở tiếp nhận ý kiến, cách xử lý cũng được triển khai đồng bộ: Trả lời trực tiếp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, kiểm tra thực địa ngay sau buổi tiếp. Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, hạn chế tình trạng tồn đọng, kéo dài, đồng thời tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cũng tại địa bàn này, việc kiểm tra thực tế khu vực sông Cầu Hai cho thấy tinh thần chủ động của cấp ủy trong việc nhận diện sớm các nguy cơ. Từ tình trạng sạt lở, xâm thực đến lấn chiếm hành lang bảo vệ sông đều được xem xét toàn diện, đặt trong mối quan hệ giữa xử lý trước mắt và định hướng lâu dài. Các nội dung thuộc thẩm quyền được giải quyết ngay, những vấn đề cần thời gian được đưa vào kế hoạch cụ thể, công khai để người dân theo dõi, giám sát.

Ở Quảng Điền, câu chuyện thoát nước cho thấy cách tiếp cận sát thực tiễn của cấp ủy. Việc khảo sát trực tiếp từng tuyến mương, cống; lắng nghe ý kiến người dân đã giúp xác định đúng “nút thắt” trong hạ tầng dân sinh. Ông Lê Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho rằng: Hạ tầng thoát nước tưởng là việc nhỏ nhưng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; trước mắt phải khơi thông dòng chảy, về lâu dài phải đầu tư đồng bộ, không để tình trạng “mưa là ngập” kéo dài.

Tại phường Thuận An, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển - công trình có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng gặp không ít khó khăn. Nhưng với cách làm kiên trì, sát dân, cấp ủy đã từng bước tạo được sự đồng thuận. Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường chia sẻ: “Cán bộ phải xuống tận nhà, đối thoại thẳng thắn, giải thích rõ quyền lợi và trách nhiệm để người dân hiểu và ủng hộ. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, bàn giao đúng tiến độ, tạo điều kiện cho dự án triển khai theo kế hoạch”.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

Không chỉ xử lý những vấn đề cụ thể, vai trò của Đảng còn được thể hiện rõ ở tầm chiến lược, đặc biệt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nơi mỗi quyết sách phải bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt và tầm nhìn dài hạn. Sự chủ động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy góp phần định hình rõ hướng đi cho phát triển kinh tế, từ thu hút đầu tư, phát triển du lịch đến chuyển đổi số và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Trong các phiên họp Ban Thường vụ và Hội nghị Thành ủy gần đây, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời nâng cao hiệu quả điều hành, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển KT-XH. Phát triển kinh tế phải đặt trong tổng thể sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Mỗi cấp ủy phải là trung tâm đoàn kết, trung tâm điều hành, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tinh thần đó được cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm sáng tạo ở cơ sở. Tại Bình Điền, chiến dịch “Bình Điền xin chào - Welcome to Binh Dien” không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ. Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Chúng tôi muốn mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể phát triển. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ truyền thông, hình ảnh địa phương sẽ lan tỏa tự nhiên và bền vững.

Tại A Lưới, công tác kiểm tra, chuẩn bị mùa du lịch 2026 được triển khai bài bản, từ cơ sở hạ tầng đến môi trường, an ninh và chất lượng dịch vụ. Ông Hồ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 1 thông tin: “Phát triển du lịch không thể làm theo kiểu tự phát. Cấp ủy phải vào cuộc từ sớm, lãnh, chỉ đạo việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách”.

Từ thực tiễn có thể khẳng định, vai trò của Đảng được thể hiện cụ thể qua từng hành động, từng quyết sách ở cơ sở. Khi cấp ủy sâu sát, quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, mọi nguồn lực sẽ được khơi thông, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển KT-XH trong giai đoạn mới.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Đảnglãnh đạophát triểnkinh tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Mở lối phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển

Một thời gian dài, du lịch Huế chủ yếu dựa vào văn hóa - di sản, khiến thời gian lưu trú của du khách không dài, mức chi tiêu chưa cao và khó tạo ra giá trị gia tăng lớn. Trước xu hướng du lịch đang chuyển mạnh sang nghỉ dưỡng, trải nghiệm và thể thao, việc mở lối phát triển du lịch biển, nhất là du lịch nghỉ dưỡng biển không chỉ là hướng đi mới mà còn là yêu cầu để Huế tái cấu trúc thị trường khách, hướng tới phân khúc có khả năng chi trả cao.

Thủ tướng: Qua 5 năm, con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước đã cập bến an toàn

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại Kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới.

Phát triển công nghiệp trong mô hình đô thị di sản

Trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đang từng bước định hình con đường phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan, vấn đề phát triển công nghiệp đang đặt ra nhiều yêu cầu mới với cách tiếp cận rộng hơn: Vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa phải bảo đảm sự hài hòa với hệ giá trị di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô.

Tăng tốc giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Chiều 2/4, tại phiên họp thường kỳ tháng 3, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, mỗi quyết sách phải tạo nền tảng cho phát triển lâu dài; đồng thời yêu cầu toàn hệ thống tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top