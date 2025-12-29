Bảo đảm chi ngân sách cho giáo dục tối thiểu 20%

Chương trình hành động đặt ra nhiều mục tiêu, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo

Chương trình hành động thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố trong việc đưa giáo dục và đào tạo trở thành động lực phát triển bền vững, xây dựng Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Chương trình hành động đặt ra mục tiêu phát triển nền giáo dục Huế theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân; góp phần phát triển con người Huế toàn diện, giàu tri thức, nhân văn và bản sắc. Thành phố phấn đấu thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số phát triển giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục mầm non, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 90% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi trước năm 2030. Đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2030 có 97% trường tiểu học, 93% trường trung học cơ sở và 90% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, ít nhất 90% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương.

Trong giáo dục nghề nghiệp, thành phố tập trung sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phấn đấu phát triển Trường Cao đẳng Huế đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao, đóng vai trò trung tâm thực hành nghề của vùng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt 75-80%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50-55%.

Đối với giáo dục đại học, thành phố xác định mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo uy tín trong khu vực. Đến năm 2030, Đại học Huế phấn đấu thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu châu Á và 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới, có từ 10-20% chương trình đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.

Chương trình hành động cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, tạo cơ chế chính sách đặc thù cho giáo dục; chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học, quản lý; xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn, hiện đại hóa cơ sở vật chất trường lớp. Thành phố tiếp tục bảo đảm chi ngân sách cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công - tư trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đưa giáo dục và đào tạo của Huế phát triển đột phá, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.