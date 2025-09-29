Những công trình giao thông trọng điểm về đích

Đường Phạm Văn Đồng đang hoàn thiện những hạng mục cuối để đưa vào khai thác, vận hành

Nỗ lực thi công

Từ nguồn vốn kết dư của Dự án (DA) Cải thiện môi trường nước TP. Huế, chủ đầu tư đã và đang triển khai 6 gói thầu xây lắp trên địa bàn thành phố. Trong đó, công trình chỉnh trang vỉa hè, hệ thống cấp, thoát nước đường Phạm Văn Đồng có tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng được xem là công trình trọng điểm, là trục giao thông huyết mạch phía đông của đô thị Huế.

Theo thiết kế, đường Phạm Văn Đồng được nâng cấp, mở rộng lên 36m; trong đó, mặt đường rộng 26m, được đầu tư đường cấp cao thảm bê tông nhựa. Tải trọng thiết kế bề mặt đường đạt chuẩn phù hợp với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Công trình được đầu tư với mục tiêu tăng cường kết nối giữa trung tâm TP. Huế và các khu vực lân cận, đặc biệt là hướng biển Thuận An, tạo điều kiện phát triển kinh tế liên vùng; chỉnh trang cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn và nâng cao giá trị bất động sản, thu hút đầu tư và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Sau một thời gian thi công, đến nay, đường Phạm Văn Đồng đã cơ bản hoàn tất các khối lượng công việc. Tại một số đoạn tuyến, đơn vị thi công đang tiến hành thảm nhựa lớp 2, hoàn thiện vỉa hè, ram dốc, trồng cây xanh và hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Khu vực 1 (đơn vị chủ đầu tư), các nhà thầu thi công đã hoàn thành thảm nhựa lớp 1 (7cm) 100% mặt đường toàn tuyến, thảm nhựa lớp 2 (6cm) khoảng 40% mặt đường. Các đoạn còn lại từ nút giao đường Cao Xuân Dục đến đường Tùng Thiện Vương sẽ hoàn thiện trong những ngày tới. Công đoạn hoàn thiện vỉa hè, điện chiếu sáng và cây xanh trên dải phân cách cũng được các đơn vị tích cực triển khai để hoàn thiện toàn bộ dự án.

Đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc đã hoàn thành

Tương tự, sau thời gian dài thi công, DA đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc dài hơn 16km với tổng mức đầu tư trên 754 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế - chủ đầu tư DA đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc, các đơn vị thi công đang tập trung cho công tác hoàn thiện, sơn kẻ vạch ở các vị trí phát sinh và dọn dẹp vệ sinh để đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/9/2025, với tổng giá trị các gói thầu đã thực hiện khoảng 600/625,419 tỷ đồng, đạt 96% khối lượng.

Đưa vào khai thác vận hành

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 cho biết, theo tiến độ của hợp đồng ký kết thì công trình đường Phạm Văn Đồng sẽ hoàn thành đầu tháng 9/2025. Tuy nhiên, có một số hạng mục phát sinh cần phải xử lý, đặc biệt là hệ thống thoát nước hạ lưu trước UBND phường Mỹ Thượng, các đơn vị thi công phải mất thêm thời gian để xử lý dứt điểm đoạn này mới hoàn thành công trình. Đến nay, các đơn vị thi công đã lắp đặt xong và hoàn thiện mặt bằng đoạn đường ống thoát nước D1.000 nối ra sông Phổ Lợi, góp phần giải quyết dứt điểm ngập úng cục bộ ở khu vực này.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh cũng cho hay, vượt qua khó khăn về nguồn vốn, các hạng mục của gói thầu DA Cải thiện môi trường nước đã được UBND thành phố bổ sung nguồn vốn 200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trong đó đường Phạm Văn Đồng là 50 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục của gói thầu. Đến nay, đã giải ngân khoảng 135 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Từ đây đến cuối năm, sẽ giải ngân hết nguồn kinh phí còn lại.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cho biết, nguồn vốn bố trí cho DA đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc đến thời điểm hiện tại là 666 tỷ đồng (năm 2025 bố trí 58 tỷ đồng vốn địa phương). Tổng số vốn đã giải ngân đến nay là 632,642 tỷ đồng, trong đó, năm 2025 là 24,642 tỷ đồng, đạt khoảng 42,49%. Công trình đã hoàn thành, đảm bảo mục tiêu đầu tư ban đầu đó là hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển.

Đặc biệt, đây còn là tuyến giao thông trọng điểm nối từ bến cảng Phong Điền trong tương lai đến Quốc lộ 1A. UBND TP. Huế đã đề xuất Chính phủ bố trí nguồn vốn nâng cấp, kết nối tuyến đường này vào Tỉnh lộ 71 cũ (nối vùng A Lưới với Phong Điền cũ) nhằm hỗ trợ nước bạn Lào tăng năng lực lưu chuyển hàng hóa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt - Lào. Đồng thời, nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã có tại thành phố, phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch giữa hai nước gắn với tăng cường công tác quốc phòng, an ninh.